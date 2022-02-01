Привітання з Китайським Новим роком-2022: короткі СМС, листівки та відео
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Найкращі вітання З Новим роком за східним календарем
Жителі Піднебесної зустрічають новий життєвий цикл, покровителем якого буде Чорний Водяний Тигр. У 2022 році Новий рік у Китаї розпочнеться 1 лютого, а закінчиться 22 січня 2023 року.
"Телеграф" підкаже, що побажати своїм знайомим на китайський Новий рік та поділиться гарними та яскравими варіантами листівок та картинок до свята.
Листівки з китайським Новим роком-2022
Короткі вірші, СМС-вітання з китайським Новим роком-2022
Сотні тисяч феєрверків
Полетіли в небеса…
В цю ніч за всіма прикметами
Відбуваються чудеса.
Вас з Китайським Новим Роком
Вітаю від душі!
Буде нехай достаток вдома,
Хай збуваються мрії усі!
Я хочу привітати Вас
З Новим Роком, але Китайським!
Побажати хочу, друзі
Багато радості і щастя!
Коли зима вже закінчується,
І подекуди підтанув лід,
Але поспішаємо всім народом
Зустрічати Китайський Новий рік.
З Китайським новим роком вас!
Нехай буде щастя про запас,
Вистачає вам тепла, любові
І свята, щоб від душі!
Подарунків більше і чудес,
Щоб не чули ви лестощі.
Нехай свято до вас приходить в дім
І міцно селиться там, в нім!
Відеовітання з китайським Новим роком-2022
Привітайте своїх близьких та друзів з китайським Новим роком та нехай усе у вашому житті у 2022 році буде добре!
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