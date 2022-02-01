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Привітання з Китайським Новим роком-2022: короткі СМС, листівки та відео

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Китайський Новий рік – вітання зі святом
Китайський Новий рік – вітання зі святом

Найкращі вітання З Новим роком за східним календарем

Жителі Піднебесної зустрічають новий життєвий цикл, покровителем якого буде Чорний Водяний Тигр. У 2022 році Новий рік у Китаї розпочнеться 1 лютого, а закінчиться 22 січня 2023 року.

"Телеграф" підкаже, що побажати своїм знайомим на китайський Новий рік та поділиться гарними та яскравими варіантами листівок та картинок до свята.

Листівки з китайським Новим роком-2022

Короткі вірші, СМС-вітання з китайським Новим роком-2022

Сотні тисяч феєрверків

Полетіли в небеса…

В цю ніч за всіма прикметами

Відбуваються чудеса.

Вас з Китайським Новим Роком

Вітаю від душі!

Буде нехай достаток вдома,

Хай збуваються мрії усі!

Я хочу привітати Вас

З Новим Роком, але Китайським!

Побажати хочу, друзі

Багато радості і щастя!

Коли зима вже закінчується,

І подекуди підтанув лід,

Але поспішаємо всім народом

Зустрічати Китайський Новий рік.

З Китайським новим роком вас!

Нехай буде щастя про запас,

Вистачає вам тепла, любові

І свята, щоб від душі!

Подарунків більше і чудес,

Щоб не чули ви лестощі.

Нехай свято до вас приходить в дім

І міцно селиться там, в нім!

Відеовітання з китайським Новим роком-2022

Привітайте своїх близьких та друзів з китайським Новим роком та нехай усе у вашому житті у 2022 році буде добре!

Теги:
#Вірші #Поздоровлення #Листівки #Китайський Новий рік
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