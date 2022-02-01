Привітання з Китайським Новим роком-2022: короткі СМС, листівки та відео

Найкращі вітання З Новим роком за східним календарем

Жителі Піднебесної зустрічають новий життєвий цикл, покровителем якого буде Чорний Водяний Тигр. У 2022 році Новий рік у Китаї розпочнеться 1 лютого, а закінчиться 22 січня 2023 року.

"Телеграф" підкаже, що побажати своїм знайомим на китайський Новий рік та поділиться гарними та яскравими варіантами листівок та картинок до свята.

Листівки з китайським Новим роком-2022

Короткі вірші, СМС-вітання з китайським Новим роком-2022

Сотні тисяч феєрверків Полетіли в небеса… В цю ніч за всіма прикметами Відбуваються чудеса. Вас з Китайським Новим Роком Вітаю від душі! Буде нехай достаток вдома, Хай збуваються мрії усі!

Я хочу привітати Вас З Новим Роком, але Китайським! Побажати хочу, друзі Багато радості і щастя!

Коли зима вже закінчується, І подекуди підтанув лід, Але поспішаємо всім народом Зустрічати Китайський Новий рік.

З Китайським новим роком вас! Нехай буде щастя про запас, Вистачає вам тепла, любові І свята, щоб від душі! Подарунків більше і чудес, Щоб не чули ви лестощі. Нехай свято до вас приходить в дім І міцно селиться там, в нім!

Відеовітання з китайським Новим роком-2022

Привітайте своїх близьких та друзів з китайським Новим роком та нехай усе у вашому житті у 2022 році буде добре!