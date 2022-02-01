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З 1 лютого! Гарні листівки та картинки з останнім зимовим місяцем

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найкращі вітання з першим лютого Новина оновлена 01 лютого 2022, 12:47
Найкращі вітання з першим лютого

Ось і настав другий місяць зими

З настанням китайського Нового року у всьому світі вітають прихід у 2022 році останнього місяця зими.

Нехай перший день лютого подарує нашим читачам почуття щастя, затишку та радості. Бажаємо, щоб ця зимова пора стала для вас періодом радісних зустрічей та приємних емоцій!

"Телеграф" зробив добірку гарних листівок та картинок з 1 лютого, якими ви можете привітати своїх близьких за допомогою соціальної мережі чи месенджера.

Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022
Листівки з 1 днем лютого-2022

Нагадаємо, що в китайському Новому році заступатиме Чорний Водяний Тигр, який символізує силу та безстрашність. Привітайте своїх близьких та друзів з китайським Новим роком та нехай все у вашому житті у 2022 році буде добре!

Теги:
#Поздоровлення #Листівки
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