День жінки-лікаря: історія свята та гарні привітання

У день жінки-лікаря шанують усіх представниць цієї професії.

Медицина, будівництво, юриспруденція, правоохоронні органи: у 21-му столітті напевно залишилося зовсім небагато професій та сфер діяльності, в яких не було б представниць прекрасної половини населення. А років 200 тому світ і не міг уявити, що жінка, приміром, може бути лікарем, адже ними могли бути виключно чоловіки. Однак час іде і все змінюється.

У далекому 1821-му році на світ з’явилася дівчинка — Елізабет Блеквелл, яка незабаром назавжди змінила світ медицини, адже змогла домогтися того, що медична освіта та робота за фахом перестали бути під забороною для дівчат. Вона ініціювала рух, який допоміг жінкам отримати доступ та рівність у галузі медицини.

Елізабет Блекуелл — перша жінка-лікар у США

Щоб вшанувати пам’ять і подвиг першої жінки-лікаря Елізабет Блекуелл, було вирішено заснувати це свято, яке присвятили дню її народження. Вперше свято відбулося у 2016-му році.

Варто зазначити, що недавні дослідження показали, що результати лікування у жінок-лікарів такі ж добрі, як і у чоловіків-лікарів, проте представниці "слабкої" статі краще взаємодіють зі своїми пацієнтами.

У день жінки-лікаря заведено вітати всіх представниць цієї професії. З цього приводу "Телеграф" підготував добірку яскравих вітань.

Привітання з Днем жінки-лікаря в картинках

Привітання з Днем жінки-лікаря у віршах

З Днем лікаря від душі вітаю, І бажаю успіху в роботі, Миру вдома, затишку бажаю, Нехай йдуть печалі, турботи! Багато щастя, сяйва усмішок, Неодмінно запалу, тепла, Жити без промахів і без помилок, Серед радості, миру, тепла!

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати зі святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

Як багато є лікарів хороших, Таких як ви – на Україні одиниці, І з року в рік ви знову і знову Людей рятуєте мов вправні чарівниці. У День лікаря бажаю вам усього Того, що ви бажаєте всім пацієнтам: Здоров'я, щастя, а поганого — нічого, Нехай у житті будуть кращі моменти!

Без лікаря ми ніяк і нікуди,

до лікаря біжимо ми у випадку біди,

життя своє та рідних довіряємо,

працю лікарів усі ми поважаємо.

З днем лікаря тебе вітаю,

здоров’я кріпкого бажаю!

Нехай легким буде життя,

проблеми всі підуть у небуття!

Щастя бажаємо вашому дому! Хай зорі і місяць, і сонце Щедро освітлюють ваше віконце. Хай до вас доля ласкавою буде, Зло хай минає, добро хай прибуде. Всім вам в любові і здоров’ї прожити, Добра і достатку багато нажити.

Раніше "Телеграф" писав, скільки українці відпочиватимуть у лютому 2022 року.