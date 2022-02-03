День женщины-врача: история праздника и красивые поздравления

В день женщины-врача почитают всех представительниц этой профессии.

Медицина, строительство, юриспруденция, правоохранительные органы: в 21-м веке наверняка осталось совсем немного профессий и сфер деятельности, в которых бы не было представительниц прекрасной половины населения. А лет 200 назад, мир и не мог представить, что женщина, к примеру, может быть врачом, ведь ими могли быть исключительно мужчины. Однако время идет и все меняется.

В далеком 1821-м году на свет появилась девочка — Элизабет Блэкуэлл, которая вскоре навсегда изменила мир медицины, ведь смогла добиться того, что медицинское образование и работа по специальности перестали быть под запретом для девушек. Она инициировала движение, которое помогло женщинам получить доступ и равенство в области медицины.

Элизабет Блэкуэлл - первая женщина-врач в США

Чтобы почтить память и подвиг первой женщины-врача Элизабет Блэкуэлл, было решено учредить этот праздник, который приурочили ко дню ее рождения. Впервые праздник прошел в 2016-м году.

Стоит отметить, что недавние исследования показали, что результаты лечения у женщин-врачей такие же хорошие, как и у мужчин-врачей, однако представительницы "слабого" пола лучше взаимодействуют со своими пациентами.

В день женщины-врача принято поздравлять всех представительниц этой профессии. По этому поводу "Телеграф" подготовил подборку ярких поздравлений.

Поздравления с Днем женшины-врача в картинках

Поздравления с Днем женшины-врача в стихах

Вы, как белый мотылек, Все кругом порхаете, Лишь присутствием своим Всех нас исцеляете. Вы с профессией на ты, Мы Вас любим бережно, Не теряйте красоты, Женственности, нежности, Оставайтесь молодой, Становитесь краше. Вот бы всех врачей таких В медицине нашей!

Очень важная работа,

Людям помогаешь ты,

Будь сама всегда здоровой,

Счастья, силы, красоты,

В радость будет пусть работа,

Дома мир и теплота,

Лишь приятные заботы

Окружают пусть тебя!

Отложи бинты, иголки, стетоскоп, Ведь сегодня праздник лично твой! Отдохни бацилла, вирус и микроб, Пусть у всех сегодня будет выходной! Пожелаю тебе, мой работник главный, Медицины нашей, очень дорогой… Чтобы каждый пациент был славный, Уже здоров и с щедрою душой!

Фея в беленьком халате,

Поздравленья в твою честь!

Пусть тебя поймает счастье,

Как рыбак заядлый в сеть!

Пациенты, непременно,

Труд твой будут уважать

И конфеты ежедневно

Станут празднично вручать!

Женщины в белых халатах прекрасны! Все знают об этом, сомнения нет. Желаю тебе уважения, счастья, Стального здоровья на тысячу лет! Пусть радует жизнь, не хамят пациенты, Работа всегда позитив лишь несёт, Все дни состоят из приятных моментов, Ну и доход непременно растёт!

Ранее "Телеграф" писал, сколько украинцы будут отдыхать в феврале 2022 года.