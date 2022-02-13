День усіх закоханих 2022: прикольні листівки до свята

Смішні картинки до найромантичнішого свята року — у нашій добірці

В 2022 році День святого Валентина випадає на понеділок, 14 лютого. У цю романтичну дату не забудьте привітати своїх коханих зі святом.

Наразі все популярнішими стають прикольні вітання з Днем усіх закоханих. Якщо раніше були записки з полум’яними зізнаннями у коханні, то сьогодні до свята ставляться більше з іронією. Смішні картинки підіймають настрій двом партнерам, які закохані і тому, хто їх обирає для коханих, і тому хто їх отримує.

Якщо ваша друга половинка любить частіше посміхатися, "Телеграф" пропонує надіслати близькій людині кумедну листівку з Днем святого Валентина. Такі картинки обов’язково піднімуть настрій!

Смішні листівки з днем святого Валентина 2022

Смішні листівки з днем святого Валентина 2022

Смішні листівки з днем святого Валентина 2022

Смішні листівки з днем святого Валентина 2022

Смішні листівки з днем святого Валентина 2022

Смішні листівки з днем святого Валентина 2022

Смішні листівки з днем святого Валентина 2022

Смішні листівки з днем святого Валентина 2022

Смішні листівки з днем святого Валентина 2022

Смішні листівки з днем святого Валентина 2022

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у День святого Валентина 14 лютого українців порадує тепла погода.