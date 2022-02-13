День подруг 13 лютого: привітання у віршах, милі листівки зі святом

Красиві вітання у віршах та листівках

Цієї неділі, 13 лютого, відзначається День подруг, або Міжнародний день жіночої дружби. У світі свято носить неофіційний характер. Він виник за образом Дня всіх закоханих, тільки цього дня вітають один одного не закохані парочки, а близькі подруги.

День подруг був придуманий головною героїнею Леслі Ноуп із популярного ситкому "Парки та зони відпочинку" (2009-2015) — Galentines’s Day — ідіома gal pals (у перекладі подруги) і День Валентина.

13 лютого представниці прекрасної статі збираються разом, щоби згадувати про спільні історії, повеселитися і просто насолодитися товариством один одного. Такі посиденьки допомагають відволіктися від побутових проблем та зарядиться позитивною енергією.

Дружба жіноча різною буває, Хтось роками дружить, а хто – то відразу втрачає, А наша дружба міцніша у світі, Наші долі в одну назавжди оповиті. З Днем подруги, мила, тебе я вітаю, Від щирого серця тобі я бажаю, Радості, щастя, здоровою бути, І дружбу нашу святу зберегти й не забути.

З Днем подруги щиро вітаю, Щастя й радості, звісно, бажаю. Бажаю достатку і море любові, Щоб всьго у тебе було доволі. Здоров’я і сили щоб не полишали, Щоб квіти оселю твою прикрашали, Щоб в небі безхмарному сяяло сонце І щиро всміхалось тобі у віконце.

Обіймаю міцно-міцно, Наливаю в келих щастя… Будь красива і кохана, Про що мрієш — хай все вдасться. Я з Днем подруги вітаю, Подруго моя чудова, Келих високо здіймаю, Щоби ти була здорова!

Бажаю стрибати від щастя, Від мрій злітати до зірок, Від чародійки долі мати Завжди удачливий квиток, Утілювати мрії швидко, Та досягати всіх висот, Бути успішною в роботі, Щоб зайвих не було турбот, Іще краси тобі бажаю, Здоров'я, квітів, доброти, Кохана подружка, вітаю, Будь завжди найгарніша ти!

Люба подруга моя, Я тебе вітаю. В цей святковий, гарний день Щастя побажаю. Нехай краса твоя цвіте, Кохання в серці розквітає, Кількість прихильників росте, Щоб кращого собі обрала. Здоров’я хочу побажати, Кар’єру вдалу збудувати, А ще, щоб виграла джек-пот І от тоді все буде ОК!

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