День святого Валентина: зворушливі привітання зі святом своїми словами

День Святого Валентина – це свято палких зізнань у коханні та ніжних щирих побажань.

День святого Валентина, або День усіх закоханих — одне з найромантичніших свят, яке відзначається у всьому світі 14 лютого. Варто зазначити, що історія цього свята бере свій початок ще з часів Стародавнього Риму, а саме з незвичайного фестивалю – Луперкалії.

Сенс свята був у тому, щоб знайти собі "подругу" на рік. Для цього незаміжні дівчата писали на пергаменті свої імена і опускали їх у загальний кошик, а холостяки наосліп вибирали собі пару, дістаючи папірці з іменами.

Лише 496 року свято отримало свого нового покровителя — святого Валентина. Він був священником, і в період війни, коли була заборона на одруження, таємно вінчав солдатів з їхніми коханими. За це Валентин був страчений.

Попри таку сумну історію, свято дуже світле і романтичне. Закохані цього дня обмінюються подарунками та освідчуються один одному у коханні. А щоб ви могли привітати своїх коханих зі святом, "Телеграф" підготував добірку гарних поздоровлень у картинках та своїми словами.

Привітання з Днем святого Валентина у картинках

Привітання з Днем святого Валентина в прозі

У день закоханих все дарують один одному любов і визнаються в щирих почуттях і симпатіях. Сердечно вітаю тебе зі святом. Нехай друга половинка завжди буде для тебе стійким маяком в бурхливому океані життя. Бажаю знаходити час для тихих романтичних вечорів у колі сім’ї. І нехай завжди в твоєму домі живуть здоров’я, довголіття і щастя.

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Вітаю тебе з чарівним, казковим святом – Днем закоханих. Цей чудовий день – найпрекрасніший з усіх, адже що може бути дивовижніше любові? Дарувати один одному ніжність, цінувати, піклуватися – немає нічого важливішого … Хочу, щоб ми завжди розуміли і вірили один одному!

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Нехай прекрасним дуетом заграють в свято закоханих сердець струни наших люблячих душ! Нехай ця красива мелодія завжди супроводжує нас по стежках життя, допомагаючи дружно долати всі труднощі і домагатися спільних успіхів, множачи радість і щастя.

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Мені дуже хотілося б сьогодні в Валентинів день побажати вам, щоб всі наступні дні в році були сповнені самими незабутніми та романтичними. Збережіть вашу любов і будьте щасливі!

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Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю, щоб амур не жартував і послав другу половинку з найсерйознішими намірами. Нехай з кожним днем ​​пишним цвітом розцвітає любов твого серця, нехай кожен твій мить кохана людина наповнює радістю і щастям.

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День Валентина – особливе свято, його святкують усі закохані. Я вам бажаю кожен раз закохуватися один в одного з новою силою. Нехай ваші обличчя світяться від щастя, а очі виблискують вогниками любові! Зі святом!

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