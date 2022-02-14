Короткі привітання з Днем закоханий у віршах та прозі

Вважається, що День святого Валентина існує вже понад 16 століть

У понеділок, 14 лютого, у багатьох країнах світу відзначається одне з найромантичніших свят — День святого Валентина (Valentine’s Day) або День усіх закоханих. Цього дня прийнято освідчуватися у коханні та дарувати своїм коханим валентинки.

Історія цієї традиції криється в історії самого свята. Заступник свята, святий Валентин, за життя був простим священиком, який не побоявся піти проти заборони, і таємно вінчав закоханих солдатів під час війни. Про це дізналися, і Валентина засудили до страти. За день до своєї смерті він написав любовне послання доньці тюремника, в яку закохався, поки був у камері.

Читайте також: Категорія Привітання День святого Валентина: зворушливі привітання зі святом своїми словами День Святого Валентина – це свято палких зізнань у коханні та ніжних щирих побажань.

Часто виходить так, що через почуття, що наринули, ти не можеш висловити це в словах, тому "Телеграф" зібрав добірку коротких, але красивих привітань, які ви зможете відправити своїм рідним.

Привітання з Днем святого Валентина у картинках

Короткі привітання с Днем святого Валентина

Бажаю, щоб в душі завжди палав вогонь люби. І щоб його не змогли загасити вітру зрад, зради і байдужості. Бережіть своє щастя. З Днем Святого Валентина!

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Бажаю вірною, спекотної, полум’яної, ніжною, щирою, божевільною, чуттєвої, всепоглинаючої, запаморочливою, а головне, щоб любити один. Зі святом!

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У цей прекрасний день ясний Приношу я тобі вітання, А ці сніжинки що летять Нехай дарують щастя та кохання.

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З Днем святого Валентина, нехай закохані серця завжди б’ються в унісон. Нехай збудуться всі ваші надії і очікування!

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З днем святого Валентина Хочу привітати, Щоб чудово пройшла днина Хочу побажати. Щастя, радості й любові, Грошей та достатку Хай принесе Валентин Почуттів горнятко!

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Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю кожен день зустрічати з відчуттям щастя, прокидатися в міцних обіймах рідної людини і насолоджуватися кожною миттю любові.

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Хай з подихом холодної зими, Приходить щастя, стукає в віконце, І ти його у душу пропусти Щоб зігрівало наче сонце, Хай день дарує усмішку тобі, А вечір затишок й палке кохання, І щоб завжди в твоєму крузі, Була любов і вірні друзі!!!

Привітання з Днем святого Валентина

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

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Кохання – це вічність, кохання – це час, Воно незабутнє для нас, Ми будемо разом, я вірю у це, Із Днем Валентина вітаю тебе.

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Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об’єднує людей, попри різні характери, смаки та інтереси. Любити – це дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати! З Днем святого Валентина!

Більше красивих привітань із Днем усіх закоханих ви можете знайти у нашому попередньому матеріалі.