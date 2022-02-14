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Короткі привітання з Днем закоханий у віршах та прозі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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День святого Валентина – це свято романтики, кохання та ніжності
День святого Валентина – це свято романтики, кохання та ніжності

Вважається, що День святого Валентина існує вже понад 16 століть

У понеділок, 14 лютого, у багатьох країнах світу відзначається одне з найромантичніших свят — День святого Валентина (Valentine’s Day) або День усіх закоханих. Цього дня прийнято освідчуватися у коханні та дарувати своїм коханим валентинки.

Історія цієї традиції криється в історії самого свята. Заступник свята, святий Валентин, за життя був простим священиком, який не побоявся піти проти заборони, і таємно вінчав закоханих солдатів під час війни. Про це дізналися, і Валентина засудили до страти. За день до своєї смерті він написав любовне послання доньці тюремника, в яку закохався, поки був у камері.

Часто виходить так, що через почуття, що наринули, ти не можеш висловити це в словах, тому "Телеграф" зібрав добірку коротких, але красивих привітань, які ви зможете відправити своїм рідним.

Привітання з Днем святого Валентина у картинках

Короткі привітання с Днем святого Валентина

Бажаю, щоб в душі завжди палав вогонь люби. І щоб його не змогли загасити вітру зрад, зради і байдужості. Бережіть своє щастя. З Днем Святого Валентина!

***

Бажаю вірною, спекотної, полум’яної, ніжною, щирою, божевільною, чуттєвої, всепоглинаючої, запаморочливою, а головне, щоб любити один. Зі святом!

***

У цей прекрасний день ясний

Приношу я тобі вітання,

А ці сніжинки що летять

Нехай дарують щастя та кохання.

***

З Днем святого Валентина, нехай закохані серця завжди б’ються в унісон. Нехай збудуться всі ваші надії і очікування!

***

З днем святого Валентина

Хочу привітати,

Щоб чудово пройшла днина

Хочу побажати.

Щастя, радості й любові,

Грошей та достатку

Хай принесе Валентин

Почуттів горнятко!

***

Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю кожен день зустрічати з відчуттям щастя, прокидатися в міцних обіймах рідної людини і насолоджуватися кожною миттю любові.

***

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

І ти його у душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму крузі,

Була любов і вірні друзі!!!

Привітання з Днем святого Валентина

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

***

Кохання – це вічність, кохання – це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із Днем Валентина вітаю тебе.

***

Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об’єднує людей, попри різні характери, смаки та інтереси. Любити – це дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати! З Днем святого Валентина!

Більше красивих привітань із Днем усіх закоханих ви можете знайти у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Поздоровлення #День закоханих #День Святого Валентина #листівки на День святого Валентина #Валентинки на день святого Валентина
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