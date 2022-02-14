Короткі привітання з Днем закоханий у віршах та прозі
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Вважається, що День святого Валентина існує вже понад 16 століть
У понеділок, 14 лютого, у багатьох країнах світу відзначається одне з найромантичніших свят — День святого Валентина (Valentine’s Day) або День усіх закоханих. Цього дня прийнято освідчуватися у коханні та дарувати своїм коханим валентинки.
Історія цієї традиції криється в історії самого свята. Заступник свята, святий Валентин, за життя був простим священиком, який не побоявся піти проти заборони, і таємно вінчав закоханих солдатів під час війни. Про це дізналися, і Валентина засудили до страти. За день до своєї смерті він написав любовне послання доньці тюремника, в яку закохався, поки був у камері.
Часто виходить так, що через почуття, що наринули, ти не можеш висловити це в словах, тому "Телеграф" зібрав добірку коротких, але красивих привітань, які ви зможете відправити своїм рідним.
Привітання з Днем святого Валентина у картинках
Короткі привітання с Днем святого Валентина
Бажаю, щоб в душі завжди палав вогонь люби. І щоб його не змогли загасити вітру зрад, зради і байдужості. Бережіть своє щастя. З Днем Святого Валентина!
***
Бажаю вірною, спекотної, полум’яної, ніжною, щирою, божевільною, чуттєвої, всепоглинаючої, запаморочливою, а головне, щоб любити один. Зі святом!
***
У цей прекрасний день ясний
Приношу я тобі вітання,
А ці сніжинки що летять
Нехай дарують щастя та кохання.
***
З Днем святого Валентина, нехай закохані серця завжди б’ються в унісон. Нехай збудуться всі ваші надії і очікування!
***
З днем святого Валентина
Хочу привітати,
Щоб чудово пройшла днина
Хочу побажати.
Щастя, радості й любові,
Грошей та достатку
Хай принесе Валентин
Почуттів горнятко!
***
Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю кожен день зустрічати з відчуттям щастя, прокидатися в міцних обіймах рідної людини і насолоджуватися кожною миттю любові.
***
Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
І ти його у душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі,
Була любов і вірні друзі!!!
Привітання з Днем святого Валентина
В цей чудовий день
Нехай Валентин, як в добрій казці,
Подарує тобі щастя,
А Амурчик у намисті
Принесе кохання чисте,
А від мене подарунок –
Палкий поцілунок!
***
Кохання – це вічність, кохання – це час,
Воно незабутнє для нас,
Ми будемо разом, я вірю у це,
Із Днем Валентина вітаю тебе.
***
Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об’єднує людей, попри різні характери, смаки та інтереси. Любити – це дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати! З Днем святого Валентина!
Більше красивих привітань із Днем усіх закоханих ви можете знайти у нашому попередньому матеріалі.
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