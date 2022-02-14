З Днем закоханих! Яскраві валентинки, листівки та відеопривітання зі святом українською мовою

14 Лютого — той дивовижний день, коли можна і потрібно сміливо освідчуватися в коханні.

День закоханих — дуже стародавнє свято, згадки про яке зустрічаються ще в історії Стародавнього Риму. Проте свого небесного покровителя свято любові набуло лише 496 року.

Існує кілька легенд, які розповідаю про походження свята, але найвідомішою з них є історія про юного священника Валентина. Під час війни він таємно вінчав закоханих солдатів, хоча це було суворо заборонено. За це Валентин був страчений.

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Нині це романтичне свято відзначають у багатьох країнах світу. У день святого Валентина закохані освідчуються один одному в коханні, та дарують коханим подарунки. Головним атрибутом свята вважається листівка у формі серця.

"Телеграф" вітає всіх своїх читачів із цим чудовим святом кохання, а щоб і ви могли привітати всіх своїх коханих, ми підготували для вас гарні привітання українською мовою.

Привітання з Днем святого Валентина в картинках

Привітання з Днем святого Валентина

В День закоханих, звичайно,

Почуттів бажаю я,

Манить хай тебе кохання

Сила ніжна і п’янка.

Буде хай воно взаємним,

Хай дарує тобі крила,

Хай завжди допомагає

Всі здійснити твої мрії.

***

У День святого Валентина бажаю тобі романтичного настрою, безліч приємних вражень і яскравих емоцій, щирих посмішок і незабутніх щасливих миттєвостей. Нехай твоє серце буде завжди закоханим!

***

Будь-якій людині потрібно, неодмінно потрібно, щоб хто-небудь його любив! Я бажаю, щоб кожен з вас, як можна швидше, знайшов того, кому він без страху і побоювань зможе вручити своє серце. Того, хто буде з особливою ніжністю і трепетом берегти це серце. Того, хто допоможе пережити всі біди і подарує незабутні моменти в цьому житті. Бажаю зустріти свою любов. З Днем Святого Валентина!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

***

Зі святом кохання вітаю тебе,

Бажаю любові, тепла і надії.

Нехай почуття тебе в вирій несе,

Та збуваються всі потаємнії мрії.

Ти щире тепло рідних рук бережи,

Та душу кохану зігрій у обіймах.

Бо люди закохані — то два береги,

Нема від любові величніше сили.

***

У прекрасний, чуттєвий свято бажаю міцної справжнього кохання. Нехай вона окрилює і штовхає до підкорення висот, наповнює змістом життя і осяває її яскравими фарбами позитивних емоцій.

***

Вітаю з Днем закоханих! Бажаю повністю віддаватися прекрасному почуттю. Не бійся бути ніжним і романтичним, адже любов – це єдина слабкість, яку може собі дозволити чоловік. І нехай саме ця слабкість зробить тебе сильним, непереможним і успішним у всіх життєвих сферах.

***

День закоханих — це привід

Сказати знов тобі "люблю".

Це привід щоби бути разом

Й зустріти ранню зорю.

Нехай кохання зігріває,

Несе хай радість і тепло,

Любов в повітрі лиш літає,

Дарує щастя та добро!

Відеопривітання з Днем святого Валентина

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