З Днем закоханих! Яскраві валентинки, листівки та відеопривітання зі святом українською мовою
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14 Лютого — той дивовижний день, коли можна і потрібно сміливо освідчуватися в коханні.
День закоханих — дуже стародавнє свято, згадки про яке зустрічаються ще в історії Стародавнього Риму. Проте свого небесного покровителя свято любові набуло лише 496 року.
Існує кілька легенд, які розповідаю про походження свята, але найвідомішою з них є історія про юного священника Валентина. Під час війни він таємно вінчав закоханих солдатів, хоча це було суворо заборонено. За це Валентин був страчений.
Нині це романтичне свято відзначають у багатьох країнах світу. У день святого Валентина закохані освідчуються один одному в коханні, та дарують коханим подарунки. Головним атрибутом свята вважається листівка у формі серця.
"Телеграф" вітає всіх своїх читачів із цим чудовим святом кохання, а щоб і ви могли привітати всіх своїх коханих, ми підготували для вас гарні привітання українською мовою.
Привітання з Днем святого Валентина в картинках
Привітання з Днем святого Валентина
В День закоханих, звичайно,
Почуттів бажаю я,
Манить хай тебе кохання
Сила ніжна і п’янка.
Буде хай воно взаємним,
Хай дарує тобі крила,
Хай завжди допомагає
Всі здійснити твої мрії.
***
У День святого Валентина бажаю тобі романтичного настрою, безліч приємних вражень і яскравих емоцій, щирих посмішок і незабутніх щасливих миттєвостей. Нехай твоє серце буде завжди закоханим!
***
Будь-якій людині потрібно, неодмінно потрібно, щоб хто-небудь його любив! Я бажаю, щоб кожен з вас, як можна швидше, знайшов того, кому він без страху і побоювань зможе вручити своє серце. Того, хто буде з особливою ніжністю і трепетом берегти це серце. Того, хто допоможе пережити всі біди і подарує незабутні моменти в цьому житті. Бажаю зустріти свою любов. З Днем Святого Валентина!
***
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у вечері – дарунки!
***
Зі святом кохання вітаю тебе,
Бажаю любові, тепла і надії.
Нехай почуття тебе в вирій несе,
Та збуваються всі потаємнії мрії.
Ти щире тепло рідних рук бережи,
Та душу кохану зігрій у обіймах.
Бо люди закохані — то два береги,
Нема від любові величніше сили.
***
У прекрасний, чуттєвий свято бажаю міцної справжнього кохання. Нехай вона окрилює і штовхає до підкорення висот, наповнює змістом життя і осяває її яскравими фарбами позитивних емоцій.
***
Вітаю з Днем закоханих! Бажаю повністю віддаватися прекрасному почуттю. Не бійся бути ніжним і романтичним, адже любов – це єдина слабкість, яку може собі дозволити чоловік. І нехай саме ця слабкість зробить тебе сильним, непереможним і успішним у всіх життєвих сферах.
***
День закоханих — це привід
Сказати знов тобі "люблю".
Це привід щоби бути разом
Й зустріти ранню зорю.
Нехай кохання зігріває,
Несе хай радість і тепло,
Любов в повітрі лиш літає,
Дарує щастя та добро!
Відеопривітання з Днем святого Валентина
Більше красивих привітань із Днем усіх закоханих ви можете знайти у нашому попередньому матеріалі.
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