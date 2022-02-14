З Днем святого Валентина 2022! Милі привітання своїми словами коханій

Присвятіть ніжні слова своїй другій половинці

Цього понеділка, 14 лютого, святкується найромантичніше свято – День святого Валентина, або Свято Закоханих. На щирі слова цього дня чекають кохані хлопці, дівчата, чоловіки та дружини.

Закоханим чоловікам завжди важко передати ніжність закоханості. Саме тому "Телеграф" підібрав вам романтичні привітання у прозі, які продемонструють коханій силу вашого кохання, розкажуть про почуття.

Підбирайте привітання з Днем святого Валентина 14 лютого і ставайте ближчими у це чудове свято.

Листівки з Днем святого Валентина

Я завжди готовий сказати "кохаю" і радий тобі це казати. І привід зовсім мені потрібний. Але сьогодні особливе свято двох сердець, що знайшли ключики один до одного, і тому я не втомлюся повторювати про те, наскільки ти прекрасна, чарівна і мила. Нехай твої незабутні очі завжди іскритимуться щастям. А я оточу тебе любов'ю, турботою та ніжністю.

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З Днем святого Валентина, моя кохана половина! Ти найніжніша, найкрасивіша, найкраща дівчина на світі. Тебе мені точно подарував колись добрий Ангел із неба. Я бажаю, щоб усі твої мрії завжди збувалися, щоб життя наше було чарівною казкою щодня. Щоб кожен ранок ти зустрічала з посмішкою. Я кохаю тебе!

Листівки з Днем святого Валентина

Спасибі небесам, що вони подарували мені одного зі своїх чудових крилатих ангелів. Я бажаю тобі, мій чудовий янгол, щоб ти завжди була щасливою і не переставала посміхатися. Я хочу бачити твою посмішку щодня, прокидатися від твого сміху та ніжного поцілунку. Я завжди хочу бути з тобою разом. З Днем святого Валентина, кохана!

З Днем святого Валентина, моя кохана! Щасливий бачити і чути тебе завжди. Бажаю, щоб твої очі сяяли й ти була щаслива зі мною. Кохаю тільки тебе!

Листівки з Днем святого Валентина

З днем святого Валентина, моя солодка дівчинка. Я кохаю тебе міцно, щиро та назавжди. Бажаю тобі, люба, залишатися моєю найкращою дівчинкою — доброю, ніжною, лагідною, життєрадісною, сміливою. Бажаю, щоб наша любов завжди долала будь-які труднощі та допомагала нам будувати наше щастя.

Улюблена моя, ніжна та ласкава, гарна та добра, зі святом! Моє кохання до тебе допомагає жити, радіти та насолоджуватися кожним днем. Нехай ці почуття гріють нас, допомагають жити і долати все у світі, що заважає нам на шляху.

Листівки з Днем святого Валентина

Кохана, з Днем святого Валентина! Ти – це найкраще у моєму житті. Я хочу, щоб ти була щаслива, щоб усмішка осяяла твоє обличчя, щоб ти почувала себе тендітною і коханою жінкою. Нехай наша любов не знає випробувань, а серця при кожній зустрічі трепетно стукають.

Для тих, хто сприймає свято День усіх закоханих з іронією, "Телеграф" підготував добірку кумедних вітальних листівок та картинок, які неодмінно піднімуть настрій у цей день.