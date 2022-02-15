Вітання зі Стрітенням Господнім 2022: короткі вірші, проза та смс

Стрітення Господнє – велике двонадесяте православне свято, яке за народною традицією символізує зустріч зими з весною.

У вівторок, 15 лютого християни східного обряду відзначають одне з найбільших і найважливіших свят у церковному календарі — Стрітення Господнє. Назва свята перекладається зі старослов’янської як "радість", "зустріч".

Таку назву свято отримало тому, що саме цього дня, 15 лютого, маленького Ісуса, через 40 днів після народження, його мати, Пресвята Діва Марія, принесла до Храму, де їх зустрів старець Симеон, який визнав у ньому Месію.

"Телеграф" вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом, а щоб і ви могли побажати своїм рідним та близьким багато приємних слів, ми підготували для вас добірку гарних та коротких привітань у віршах та прозі.

Привітання зі Стрітенням Господнім 2022 в картинках

Привітання зі Стрітенням Господнім 2022

У день Стрітення Господнього

Бажаю вам сьогодні я:

Духовного прозріння;

Господнього прощення;

Святого зцілення;

З небес благовоління;

Удачі, натхнення;

Бажань виконання!

***

У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії на життя, добра і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров’я всім близьким і неугасаемых сил, подяки Всевишньому за надіслане щастя і добрих молитов за цей світ.

***

Зі Стрітенням Господнім вітаю,

Миру і любові родині Вашій бажаю.

Нехай добро завжди Вас оточує,

І Господь по життю охороняє.

Нехай щасливим буде кожен день,

Бажаю багато добрих змін.

***

Сьогодні свято — Стрітення Господнє.

День променистий, надихаючий і ясний,

Бажаю від душі — тепла, добра, здоров’я,

Серце буде легким, життя — прекрасне.

Нехай життя Господь завжди оберігає,

А труднощів, печалей нехай у нім не буває.

***

Вітаємо Вас з чистим, світлим християнським святом Стрітення Господнього, бажаємо Вам Божої допомоги у всіх справах, хай все ладнається і виконується легко, нехай ангел-хранитель стане Вашим надійним провідником, будьте здорові і успішні!

***

У це велике свято хочеться побажати добра та миру в душі! Щоб на шляху зустрічалися тільки хороші люди і приходили лише приємні звістки. Нехай Бог буде милостивий і обдарує терпінням, мудрістю, позбавить від бід.

***

З радістю вітаю тебе з святом Стрітення Господнього! Нехай день, в який старий світ прийняв свого Спасителя, і для тебе буде початком радісною, світлою і чистою життя! Нехай всі біди і нещастя залишаться в минулому, а замість них твій дім наповниться щастям і любов’ю!

Нещодавно "Телеграф" склав гороскоп за картами Таро, що лютий для кожного знаку Зодіаку. Хто в рік Тигра позбавиться зайвого, а хто знайде кохання — дізнайтесь у нашому матеріалі.