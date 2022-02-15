Зі Стрітенням Господнім 2022! Красиві привітання зі свят у картинках, листівках та відео
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Наші пращури помітили, що у цей день погода буде ясна.
Стрітення Господнє у православному церковному календарі – один 12-ти найважливіших свят після Великодня. У цей світлий день багато століть тому Пресвята Діва Марія принесла 40-денного сина Божого до храму в Єрусалимі. Зазначимо, що дата святкування Стрітення Господнього завжди відзначається в один і той же день, 15 лютого.
У день Стрітення православні віруючі ходять до храмів, де проводиться особлива служба з освяченням води та свічок, які прийнято запалювати після відвідин церковної служби та молиться перед ними.
"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкрасивіші та зворушливі привітання зі святом, які ви зможете надіслати своїм рідним та близьким.
Привітання зі Стрітенням Господнім 2022 в картинках
Відеовітання зі Стрітенням Господнім
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