Зі Стрітенням Господнім 2022! Красиві привітання зі свят у картинках, листівках та відео

Наші пращури помітили, що у цей день погода буде ясна.

Стрітення Господнє у православному церковному календарі – один 12-ти найважливіших свят після Великодня. У цей світлий день багато століть тому Пресвята Діва Марія принесла 40-денного сина Божого до храму в Єрусалимі. Зазначимо, що дата святкування Стрітення Господнього завжди відзначається в один і той же день, 15 лютого.

У день Стрітення православні віруючі ходять до храмів, де проводиться особлива служба з освяченням води та свічок, які прийнято запалювати після відвідин церковної служби та молиться перед ними.

Читайте також: Категорія Lifestyle Стрітення Господнє 2022: найсильніші молитви на щастя та удачу У Стрітення християни намагаються відвідати святкове богослужіння у церкві.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкрасивіші та зворушливі привітання зі святом, які ви зможете надіслати своїм рідним та близьким.

Привітання зі Стрітенням Господнім 2022 в картинках

Відеовітання зі Стрітенням Господнім

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