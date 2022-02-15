З Днем самотніх людей: прикольні привітання у картинках та листівках

Ось і відповідь Дню святого Валентина

У вівторок, 15 лютого, відзначають не лише велике церковне свято Стрітення Господнє. Сьогодні День святкування самотності — неофіційного свята людей, які не перебувають у шлюбі чи романтичних стосунках.

Це свято було створено на противагу Дню всіх закоханих, який у всьому світі святкується напередодні, 14 лютого. Його ввели для тих людей, які поки що не мають партнера для романтичних відносин. Мета Дня самотніх людей — показати людям, що вони не потребують стосунків, щоб бути щасливими.

Хорошою ідеєю цього свята буде вирушити у подорож, зайнятися волонтерством чи просто провести час зі своєю родиною, близькими друзями. Також не буде вважатися егоїзмом зробити подарунок собі коханому/коханій.

На честь свята "Телеграф" підготував прикольні листівки до Дня самотніх людей, які піднімуть настрій та зарядять позитив на довгий час.

Листівки з Днем самотніх людей 2022

Листівки з Днем самотніх людей 2022

Листівки з Днем самотніх людей 2022

Листівки з Днем самотніх людей 2022

Листівки з Днем самотніх людей 2022

Листівки з Днем самотніх людей 2022

Нагадаємо, що у 2022 році Стрітення Господнє випадає на вівторок. Не забудьте також привітати своїх близьких із цим великим православним святом.