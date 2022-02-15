Зі Стрітенням Господнім 2022! Зворушливі привітання своїми словами, картинки та листівки

Дата святкування Стрітення Господнього завжди відзначається в той самий день.

У вівторок, 15 лютого, православні християни відзначають одне і найважливіших свят, яке входить до числа дванадесятих — Стрітення Господнє. Свято припадає на 40-й день від народження Христа, і присвячений на згадку про день, коли Діва Марія принесла дитя Боже до Храму, де їх зустрів старець Симеон.

Цього дня християни звертаються до Бога та Пресвятої Богородиці з проханнями зцілитися від хвороб, скверни, гріхів. Також заведено освячувати свічки та воду.

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Від щирого серця і всього щирого серця "Телеграф" вітає всіх своїх читачів зі священним християнським святом Стрітення Господнє. А щоб і ви могли привітати своїх рідних та близьких, ми підготували для вас добірку гарних та привітань у прозі, картинках та листівках.

Привітання зі Стрітенням Господнім у картинках

Привітання зі Стрітенням Господнім у прозі

Вітаю з святом Стрітення Господнього і хочу побажати душевної теплоти, постійній гармонії, відради на серце, благополуччя в житті і великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, нехай удача ні на крок не відступає від тебе.

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Вітаємо Вас з чистим, світлим християнським святом Стрітення Господнього, бажаємо Вам Божої допомоги у всіх справах, хай все ладнається і виконується легко, нехай ангел-хранитель стане Вашим надійним провідником, будьте здорові і успішні!

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Вітаю з чистим і світлим святом надії і віри — зі Стрітенням Господнім. Бажаю ніколи не сумніватися в Бога і своїх силах, бажаю завжди віддавати цього світу свої добрі діяння і свою вірну допомогу, а натомість отримувати подяку людей і справжню любов близьких.

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У це велике свято хочеться побажати добра та миру в душі! Щоб на шляху зустрічалися тільки хороші люди і приходили лише приємні звістки. Нехай Бог буде милостивий і обдарує терпінням, мудрістю, позбавить від бід.

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У цей день хочеться побажати тільки самого світлого. Хай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються. Здоров’я, мир і любов ніколи не покидають ваш дім. А удача буде вірним помічником в будь-якій справі.

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В цей святий і чарівне свято, коли сувора пані Зима зустрічається з молодою дівчиною на ім’я Весна, щоб передати їй свої права, хочеться побажати всім тільки весняного тепла, душевного добра, сонячних днів і міцного здоров’я. Будьте терпиміше, добрішими і мудрішими по відношенню один до одного, і нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи.

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Вітаю з цим великим православним святом — Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом, а зима зустрічається з літом, хочу побажати віри в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

Додамо, що після свята Стрітення Господнє в Україні у лютому відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).