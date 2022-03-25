З Днем СБУ 2022! Яскраві листівки та картинки зі святом

День Служби безпеки України щорічно відзначається 25 березня

Цієї п’ятниці, 25 березня, в 30-й день російсько-української війни відзначається національне свято — День Служби безпеки України (СБУ).

Свято було започатковане 22 березня 2001 року за указом тодішнього президента України Леоніда Кучми. Дата свята обрана не випадково — саме 25 березня 1992 року Верховною Радою України було ухвалено закон "Про Службу безпеки України".

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Українські силовики виконують функцію захисту нашої держави від терористичних атак, зовнішньої агресії, міжнародних економічних злочинів, захисту суверенітету, територіальної цілісності України. Це дуже відповідальна та небезпечна робота. Трагічні події останніх днів вивели Службу безпеки України на якісно новий рівень, тож українські захисники із професіоналізмом продовжують боротися за незалежність країни.

З цього приводу "Телеграф" підготував для своїх читачів красиві вітальні листівки з професійним святом 25 березня, які ви можете надіслати у соцмережі чи месенджері. Пам’ятаємо, що зараз, коли в Україні триває війна з російськими окупантами, підтримка нашим захисникам потрібна як ніколи. Сподіваємось на них і віримо в їхню силу. Слава Україні!

Листівки з Днем СБУ 25 березня

Листівки з Днем СБУ 25 березня

Листівки з Днем СБУ 25 березня

Листівки з Днем СБУ 25 березня

Листівки з Днем СБУ 25 березня

Листівки з Днем СБУ 25 березня

Листівки з Днем СБУ 25 березня

Варто додати, що СБУ продовжують перехоплювати телефонні розмови окупантів зі своїми рідними. Нещодавно Служба безпеки України перехопила плач рашиста, який зізнається у ненависті до російської влади. В надії вижити загарбники вже сподіваються і на шаманські обряди, на молитви і чекають на можливість якнайшвидше повернутися в росію, щоб далі "косити від служби на лікарняному".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як представникам СБУ вдалося перехопити телефонну розмову російського військового, який розповів, як окупанти вдаються до мародерства на Сумщині. Крім того, російські звірі прямо заявлять про те, що мають дозвіл військового керівництва на вбивство мирних українських жителів, у тому числі і дітей.