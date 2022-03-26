З Днем Нацгвардії України 2022! Привітання у листівках та картинках

День Національної гвардії України щорічно святкують 26 березня

У суботу, 26 березня, в 31-й день російсько-української війни відзначається День Національної гвардії України – свято нацгвардійців, які щодня захищають права, життя українців, законні інтереси держави та суспільства.

День Нацгвардії: історія свята

Національна гвардія України як самостійна силова структура існувала з 1991 до 2000 року, потім її розформували. Формування було відновлено у 2014 році після окупації росією Криму та початку загострення ситуації на Донбасі.

2015 року Нацгвардія України отримала своє національне свято, призначене Указом президента України на 26 березня.

Головне завдання Нацгвардії України – гарантувати громадську безпеку та охорону порядку.

День Нацгвардії: листівки та картинки

На честь свята "Телеграф" приготував найкращі вітальні листівки та картинки із Днем Нацгвардії України. Привітайте наших захисників, які борються з російськими окупантами щодня та ціною власного життя бережуть наші.

Листівки з Днем Нацгвардії України 2022

Листівки з Днем Нацгвардії України 2022

Листівки з Днем Нацгвардії України 2022

Листівки з Днем Нацгвардії України 2022

Листівки з Днем Нацгвардії України 2022

Раніше Телеграф повідомляв, що боєць Нацгвардії України знищив російського снайпера за допомогою кулемета на відстані в один кілометр.