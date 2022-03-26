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Привітання з Днем Національної гвардії України: картинки, вірші та проза

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Нацгвардія України "отримала" своє національне свято лише у 2015 році Новина оновлена 26 березня 2022, 10:55
Нацгвардія України "отримала" своє національне свято лише у 2015 році

26 березня українці святкують державне свято – День Національної гвардії України.

З суботи, 26 березня, усі українські захисники та захисниці, які обороняють нашу країну у лавах Національної гвардії України, відзначають своє професійне свято – День Нацгвардії України.

У такий складний для України час бійці з Національної гвардії мужньо та стійко обороняють територіальну цілісність нашої країни та захищають життя мільйонів українців. Тому дуже важливо підтримувати бойовий та моральний дух наших захисників. Не забудьте відправити вітальну листівку і хоча б кілька приємних слів своїм знайомим, рідним або друзям, які служать у Нацгвардії.

На честь цього свята "Телеграф" приготував найкращі вітальні листівки, картинки та вірші, якими можна привітати із Днем Нацгвардії України.

Привітання з Днем Нацгвардії 2022: листівки

Привітання з Днем Нацгвардії України 2022: вірші та проза

Тебе я всією душею вітаю

З Днем Нацгвардії України,

Відчайдушності і мужності бажаю,

Всі дні нехай будуть радістю сповнені.

Нехай хоробрість духу тільки зміцниться,

В душі не гасне юнацький запал,

І в житті все хороше трапиться,

У достатку буде грошенят та сил!

Із Днем Нацгвардії України! Бажаю вам міцного здоров’я, залізного терпіння та хороброго духу! Нехай усі ваші цілі та мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними та цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків у нашій країні та за її межами!

З Днем Нацгвардії сьогодні

Привітання приймай,

Це вибір благородний,

І ти в ньому не підкачай!

Прояви свою відвагу

І рішучий настрій,

І служи країні на благо,

Щоб пишалися всі тобою!

Вітаю з Днем Національної гвардії України та бажаю стійкості, впевненості, мужності, сил, здоров’я, ентузіазму, кмітливості, витримки, самовіддачі, патріотизму, вірної дружби, удачі та гідних успіхів на службі, на особистому фронті та у будь-яких справах.

Ти – воїн Нацгвардії сміливий,

Рішучий, сильний, умілий,

Тобою пишається Україна,

Тобі довіряє вона!

Крізь труднощі та відстані

Ти з честю неси це звання,

Почеснішої місії немає,

Удачі тобі та перемог!

Раніше Телеграф повідомляв, що боєць Нацгвардії України знищив російського снайпера за допомогою кулемета на відстані в один кілометр.

Теги:
#Свято #Поздоровлення #Національна гвардія #Національна гвардія України
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