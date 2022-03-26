Привітання з Днем Національної гвардії України: картинки, вірші та проза
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26 березня українці святкують державне свято – День Національної гвардії України.
З суботи, 26 березня, усі українські захисники та захисниці, які обороняють нашу країну у лавах Національної гвардії України, відзначають своє професійне свято – День Нацгвардії України.
У такий складний для України час бійці з Національної гвардії мужньо та стійко обороняють територіальну цілісність нашої країни та захищають життя мільйонів українців. Тому дуже важливо підтримувати бойовий та моральний дух наших захисників. Не забудьте відправити вітальну листівку і хоча б кілька приємних слів своїм знайомим, рідним або друзям, які служать у Нацгвардії.
На честь цього свята "Телеграф" приготував найкращі вітальні листівки, картинки та вірші, якими можна привітати із Днем Нацгвардії України.
Привітання з Днем Нацгвардії 2022: листівки
Привітання з Днем Нацгвардії України 2022: вірші та проза
Тебе я всією душею вітаю
З Днем Нацгвардії України,
Відчайдушності і мужності бажаю,
Всі дні нехай будуть радістю сповнені.
Нехай хоробрість духу тільки зміцниться,
В душі не гасне юнацький запал,
І в житті все хороше трапиться,
У достатку буде грошенят та сил!
Із Днем Нацгвардії України! Бажаю вам міцного здоров’я, залізного терпіння та хороброго духу! Нехай усі ваші цілі та мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними та цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків у нашій країні та за її межами!
З Днем Нацгвардії сьогодні
Привітання приймай,
Це вибір благородний,
І ти в ньому не підкачай!
Прояви свою відвагу
І рішучий настрій,
І служи країні на благо,
Щоб пишалися всі тобою!
Вітаю з Днем Національної гвардії України та бажаю стійкості, впевненості, мужності, сил, здоров’я, ентузіазму, кмітливості, витримки, самовіддачі, патріотизму, вірної дружби, удачі та гідних успіхів на службі, на особистому фронті та у будь-яких справах.
Ти – воїн Нацгвардії сміливий,
Рішучий, сильний, умілий,
Тобою пишається Україна,
Тобі довіряє вона!
Крізь труднощі та відстані
Ти з честю неси це звання,
Почеснішої місії немає,
Удачі тобі та перемог!
Раніше Телеграф повідомляв, що боєць Нацгвардії України знищив російського снайпера за допомогою кулемета на відстані в один кілометр.
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