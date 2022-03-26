Привітання з Днем Національної гвардії України: картинки, вірші та проза

26 березня українці святкують державне свято – День Національної гвардії України.

З суботи, 26 березня, усі українські захисники та захисниці, які обороняють нашу країну у лавах Національної гвардії України, відзначають своє професійне свято – День Нацгвардії України.

У такий складний для України час бійці з Національної гвардії мужньо та стійко обороняють територіальну цілісність нашої країни та захищають життя мільйонів українців. Тому дуже важливо підтримувати бойовий та моральний дух наших захисників. Не забудьте відправити вітальну листівку і хоча б кілька приємних слів своїм знайомим, рідним або друзям, які служать у Нацгвардії.

На честь цього свята "Телеграф" приготував найкращі вітальні листівки, картинки та вірші, якими можна привітати із Днем Нацгвардії України.

Привітання з Днем Нацгвардії 2022: листівки

Привітання з Днем Нацгвардії України 2022: вірші та проза

Тебе я всією душею вітаю З Днем Нацгвардії України, Відчайдушності і мужності бажаю, Всі дні нехай будуть радістю сповнені. Нехай хоробрість духу тільки зміцниться, В душі не гасне юнацький запал, І в житті все хороше трапиться, У достатку буде грошенят та сил!

Із Днем Нацгвардії України! Бажаю вам міцного здоров’я, залізного терпіння та хороброго духу! Нехай усі ваші цілі та мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними та цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків у нашій країні та за її межами!

З Днем Нацгвардії сьогодні Привітання приймай, Це вибір благородний, І ти в ньому не підкачай! Прояви свою відвагу І рішучий настрій, І служи країні на благо, Щоб пишалися всі тобою!

Вітаю з Днем Національної гвардії України та бажаю стійкості, впевненості, мужності, сил, здоров’я, ентузіазму, кмітливості, витримки, самовіддачі, патріотизму, вірної дружби, удачі та гідних успіхів на службі, на особистому фронті та у будь-яких справах.

Ти – воїн Нацгвардії сміливий, Рішучий, сильний, умілий, Тобою пишається Україна, Тобі довіряє вона! Крізь труднощі та відстані Ти з честю неси це звання, Почеснішої місії немає, Удачі тобі та перемог!

Раніше Телеграф повідомляв, що боєць Нацгвардії України знищив російського снайпера за допомогою кулемета на відстані в один кілометр.