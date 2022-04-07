З Благовіщенням! Найкращі вітання для рідних та близьких у картинках та листівках
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 111
Традиційно, свято Благовіщення відзначається у колі сім’ї та друзів.
Щороку відзначається 7 квітня православні західного обряду відзначаю свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне з найважливіших і великих весняних свят, яке відноситься до двонадесятих.
Нагадаємо, що це свято встановлено на згадку про той день, коли Діві Марії з’явився архангел Гавриїл і повідомив їй, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа. Також у народі Благовіщення – це свято зустрічі весни.
Від щирого серця і всього щирого серця "Телеграф" вітає всіх своїх читачів зі святом Благовіщення. А щоб і ви могли привітати своїх рідних та близьких, ми підготували для вас добірку гарних та привітань у прозі, картинках та листівках.
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці: картинки та листівки
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці: вірші та проза
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
Прийми від мене найкращі побажання у світлий день Благовіщення! Хай радісне і щасливе життя буде щедрим на тепло і добро, хай все трапляється вчасно і з благословення Божим, і нехай поруч з тобою будуть тільки найближчі люди!
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла і образи
Хай Господь захистить.
Сьогодні – свято Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!
З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.
У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від усього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров'я, душевного спокою і рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі!
- Дата публікації
-
- Категорія
-