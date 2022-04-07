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З Благовіщенням! Найкращі вітання для рідних та близьких у картинках та листівках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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З Благовіщенням! Найкращі вітання для рідних та близьких у картинках та листівках

Традиційно, свято Благовіщення відзначається у колі сім’ї та друзів.

Щороку відзначається 7 квітня православні західного обряду відзначаю свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне з найважливіших і великих весняних свят, яке відноситься до двонадесятих.

Нагадаємо, що це свято встановлено на згадку про той день, коли Діві Марії з’явився архангел Гавриїл і повідомив їй, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа. Також у народі Благовіщення – це свято зустрічі весни.

Від щирого серця і всього щирого серця "Телеграф" вітає всіх своїх читачів зі святом Благовіщення. А щоб і ви могли привітати своїх рідних та близьких, ми підготували для вас добірку гарних та привітань у прозі, картинках та листівках.

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці: картинки та листівки

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці: вірші та проза

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

Прийми від мене найкращі побажання у світлий день Благовіщення! Хай радісне і щасливе життя буде щедрим на тепло і добро, хай все трапляється вчасно і з благословення Божим, і нехай поруч з тобою будуть тільки найближчі люди!

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла і образи

Хай Господь захистить.

Сьогодні – свято Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від усього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров'я, душевного спокою і рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі!

Теги:
#Поздоровлення #Благовіщення #Благовіщення Пресвятої Богородиці #Благовіщення Богородиці
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