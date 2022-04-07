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Привітання з Благовіщенням: картинки, листівки, вірші та проза

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Анна Барабан Анна Барабан
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Привітання з Благовіщенням: картинки, листівки, вірші та проза

Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких із цим великим святом.

Благовіщення Пресвятої Богородиці традиційно відзначається 7 квітня. З давніх-давен свято вважалося жіночим: у цей день дівчата молилися святій Богородиці та просили у неї здоров’я, доброго чоловіка, щастя у шлюбі та щастя материнства.

Благовіщення Пресвятої Богородиці – це свято, яке знаменує благу звістку – архангел Гавриїл повідомив Діві Марії, що їй призначено стати матір’ю Спасителя.

Цього дня вітали близьких та бажали миру та добра. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання Благовіщенням Пресвятої Богородиці у прозі та віршах, картинках та листівках.

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці: картинки

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці: вірші та проза

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії та світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі звістки, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірне кохання.

З Благовіщенням вас я вітаю!

Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.

Щоб ваші помисли лиш чисті були,

І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

Вітаю з великим святом Благовіщення. Нехай у житті буде багато радості та тепла. Ніколи не переставайте вірити в диво, і воно обов’язково здійсниться.

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці і від щирого серця бажаю парити натхненним птахом по хмарах щастя, любові та надій, бажаю здоров’я, миру та благодаті.

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров'я принесе,

Нехай Господь благословить,

І за все винагородить.

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці і від щирого серця бажаю жити у мирі та благодаті, щодня відкриваючи свою душу для доброти, щастя, радості та чистих помислів.

Зазначимо, що Благовіщення — це важливе церковне свято, яке має суворі заборони. Що категорично не можна робити 7 квітня – читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#Поздоровлення #Благовіщення #Благовіщення Пресвятої Богородиці #Благовіщення Богородиці
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