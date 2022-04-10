З Вербною неділею! Найкращі привітання для рідних та близьких у картинках та листівках
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Вербна неділя — одне з найважливіших свят у православній церкві.
У неділю, 10 квітня, християни східного обряду відзначають важливе свято, яке входить до дванадесятих, — Вербна неділя. Зазначимо, що православні західного обряду відзначають це свято у 2022 році на тиждень пізніше – 17 квітня. Нагадаємо, що дата свята переходить і залежить від святкування Великодня.
Символом свята є гілочки верби, звідси й назви Вербна неділя. Цього дня заведено освячувати гілочки пухнастої верби. Вважається, що вони захищають будинок та приносять добробут. Також гілочками верби християни б’ють один одного, примовляючи: "Не я б’ю — верба б’є!".
Не забудьте привітати своїх улюблених, родичів, друзів та знайомих із цим світлим святом, а для цього "Телеграф" підготував для вас красиві короткі привітання у віршах та прозі, а також яскраві вітальні картинки та листівки з Вербною неділею 2022 року.
Привітання з Вербною неділею 2022: картинки та листівки
Смс-привітання з Вербною неділею 2022
З Неділенькою Вербною
Всіх на світі привітаю!
Щастя і здоров’я,
Радості бажаю!
Вітаю з Вербною неділею! Нехай вербова гілка принесе Вам здоров’я, бадьорість, довголіття та добробут. Нехай будинок покине все погане, а мир та любов завжди будуть з Вами!
Все навколо зеленіє, в небі грає сонце —
То Вербиця світла заглядає в віконце!
У неділю Вербну я всіх вас вітаю!
Віри та надії вам усім бажаю!
Вітаю з Вербною неділею! Нехай це світле свято подарує тепло на серці, добрі думки та ясний, радісний день! Нехай сім’я завжди буде дружною, щасливою і здоровою, а доля вбереже від бід!
За роком рік, в який раз
Приходить з Вербною неділею
Спаситель в Град наш, щоб нас
Потім врятувати в своїх муках.
Він — наш захисник, лікар, друг.
Він — перший серед нас навіки.
Так нехай же все, що є навколо,
У любові потоне нескінченної!
Вітаю з Вербною неділею! Бажаю світлих і чистих почуттів, удачі, везіння, добра та достатку. Нехай підуть з життя сум’яття і сумнів, поступаючись місцем міцному здоров’ю, благословенню, миру та любові.
Хай Вербиця світла принесе вам щастя,
Хай вас оминають горе та нещастя!
Від щирого серця вітаю з Вербною неділею! Нехай Господь дарує благодать, здоров’я та сили. Нехай життя буде успішним, барвистим, веселим і наповненим. Благополуччя, тепла, весняного настрою, нехай поряд завжди будуть близькі та рідні!
Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода підготувала українцям неприємний сюрприз на Вербну неділю.