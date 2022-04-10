З Вербною неділею! Найкращі привітання для рідних та близьких у картинках та листівках

Вербна неділя — одне з найважливіших свят у православній церкві.

У неділю, 10 квітня, християни східного обряду відзначають важливе свято, яке входить до дванадесятих, — Вербна неділя. Зазначимо, що православні західного обряду відзначають це свято у 2022 році на тиждень пізніше – 17 квітня. Нагадаємо, що дата свята переходить і залежить від святкування Великодня.

Символом свята є гілочки верби, звідси й назви Вербна неділя. Цього дня заведено освячувати гілочки пухнастої верби. Вважається, що вони захищають будинок та приносять добробут. Також гілочками верби християни б’ють один одного, примовляючи: "Не я б’ю — верба б’є!".

Не забудьте привітати своїх улюблених, родичів, друзів та знайомих із цим світлим святом, а для цього "Телеграф" підготував для вас красиві короткі привітання у віршах та прозі, а також яскраві вітальні картинки та листівки з Вербною неділею 2022 року.

Привітання з Вербною неділею 2022: картинки та листівки

Смс-привітання з Вербною неділею 2022

З Неділенькою Вербною Всіх на світі привітаю! Щастя і здоров’я, Радості бажаю!

Вітаю з Вербною неділею! Нехай вербова гілка принесе Вам здоров’я, бадьорість, довголіття та добробут. Нехай будинок покине все погане, а мир та любов завжди будуть з Вами!

Все навколо зеленіє, в небі грає сонце — То Вербиця світла заглядає в віконце! У неділю Вербну я всіх вас вітаю! Віри та надії вам усім бажаю!

Вітаю з Вербною неділею! Нехай це світле свято подарує тепло на серці, добрі думки та ясний, радісний день! Нехай сім’я завжди буде дружною, щасливою і здоровою, а доля вбереже від бід!

За роком рік, в який раз Приходить з Вербною неділею Спаситель в Град наш, щоб нас Потім врятувати в своїх муках. Він — наш захисник, лікар, друг. Він — перший серед нас навіки. Так нехай же все, що є навколо, У любові потоне нескінченної!

Вітаю з Вербною неділею! Бажаю світлих і чистих почуттів, удачі, везіння, добра та достатку. Нехай підуть з життя сум’яття і сумнів, поступаючись місцем міцному здоров’ю, благословенню, миру та любові.

Хай Вербиця світла принесе вам щастя, Хай вас оминають горе та нещастя!

Від щирого серця вітаю з Вербною неділею! Нехай Господь дарує благодать, здоров’я та сили. Нехай життя буде успішним, барвистим, веселим і наповненим. Благополуччя, тепла, весняного настрою, нехай поряд завжди будуть близькі та рідні!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода підготувала українцям неприємний сюрприз на Вербну неділю.