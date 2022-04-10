Красиві привітання з Вербною неділею у віршах та своїми словами

Вербна неділя хоч і вважається святом, але не відзначається галасливо.

Свято Вербної неділі, або Вхід Господній до Єрусалиму, яке у 2022 році відзначається християнами східного обряду 10 квітня, а православні західного обряду – 17 квітня, є одним із значущих у православній церкві. Цього дня віряни святкують вхід Ісуса Христа до Єрусалиму.

Вербна неділя починає Великодній тиждень. Цього дня заведено відвідувати церковні богослужіння та освячувати гілочки верби. Освяченою вербою за традицією легенько б’ють дітей, щоб вони слухалися і росли здоровими та веселими.

"Телеграф" підготував гарні листівки та картинки зі світлим святом, а також зворушливі вітання у віршах та прозі.

Читайте також: Категорія Lifestyle Вербна неділя 2022: найсильніші молитви за мир Молитися у Вербну неділю можна і вдома

Привітання з Вербною неділею 2022: картинки та листівки

Привітання з Вербною неділею 2022 року: вірші та проза

Світла Вербниця настала, Радість нам подарувала, Край доріг і біля річки Вкрились котиком вербички. Галузочки посвятили, Діток розуму навчили, Щоб здоровими зростали, Маму з батьком шанували!

З Вербною неділею! Нехай верба обдарує міцним здоров’ям та щирим коханням. Нехай всі тривоги і негоди підуть і зачинять двері. Бажаю чистих та щирих стосунків з оточуючими, легкості на душі, тепла у серці, щастя у домі та краси навколо.

Вербна неділя настала, Здоров’я подарувала, Вже у лісі, й коло річки Розпустилися вербички. Ми котиків посвятили, Діток розуму навчили, Хай здоровими ростуть, І щасливими будуть!

Вітаю вас із Вербною неділею! Від щирого серця бажаю здоров’я всім членам вашої родини, миру вашому дому та світлої весни! Нехай усі нещастя та прикрощі обійдуть вас стороною, і тільки радість та добро знайдуть до вас дорогу!

З біблійних часів свято це знаємо, Гілочкою розпущеної верби ми його зустрічаємо, Нехай неділя Вербна в храм вас запрошує, Нехай молитвами здоров'я примножує. Зі святом я вас сердечно вітаю, Радості, усмішок і добра бажаю, Нехай життя тече, як повна ріка, Нехай завжди збувається мрія.

Вітаю зі світлим святом Вербною неділею! Нехай усі печалі та негаразди підуть, а щастя та радість завжди будуть у вашому домі. Мирного неба над головою, позитивних емоцій, спокою та умиротворення. Здоров’я міцного вам та вашим близьким!.

Більше поздоровлень із великим святом Вербна неділя — дивіться у нашій попередній добірці.