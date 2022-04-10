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З Вербною неділею 2022 року! Яскраві листівки та відеовітання зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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З Вербною неділею 2022 року! Яскраві листівки та відеовітання зі святом

Вербну неділю заведено проводити у родинному колі за святковим столом.

Вербна неділя — це світле і радісне свято, яке належить до дванадесятих. Він також належить до тих свят, які не мають чіткої дати святкування, і щороку можуть відзначатись в інший день. Однак це завжди сьомий день тижня, а саме остання неділя перед Великоднем.

Цього дня заведено відвідувати церковні богослужіння та освячувати гілочки верби. Вважається, що священні гілочки верби відганяють недобрих людей, хвороби, дають добробут сім’ї, а також це відмінний оберіг від хвороб, горя та сліз.

Цього дня існує традиція вітати рідних та близьких та дарувати їм освячені гілочки верби з побажаннями щастя, добра та надії. "Телеграф" зібрав для своїх читачів найкрасивіші листівки та картинки з Вербною неділею, а також зворушливі відеовітання.

Привітання з Вербною неділею 2022: картинки та листівки

Відеовітання з Вербною неділею 2022

Більше поздоровлень із великим святом Вербна неділя — дивіться у нашій попередній добірці.

Теги:
#Вітання #Поздоровлення #Картинки #Вербна неділя
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