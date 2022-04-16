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Великдень 2022: красиві короткі СМС-привітання, вірші, листівки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Великдень 2022
Великдень 2022

Привітання з Великоднем подарують вашим рідним та друзям чудовий настрій

У неділю, 17 квітня, християни східного обряду відзначають Великдень. Це свято присвячене воскресінню Ісуса Христа після Його розп’яття, і ця подія є центром біблійної історії. Саме з дати Великодня церковний календар веде свій відлік.

Нагадаємо, що у православних західного та східного обряду не збігається дата святкування Великодня через різницю в літочисленні за різними календарями. Так, християни західного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня.

"Телеграф" підготував для вас лише красиві привітання з Великоднем у коротких віршах, СМС, а також ділиться з вами гарними листівками та картинками на свято.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

З Великоднем Вас вітаю,

Добра і миру Вам бажаю.

Нехай здорові будуть всі,

Хай завжди лад буде в сім’ї.

Горе Вас нехай не знає,

Лиха біда хай Вас минає.

Зігріє свято хай теплом,

Любов’ю, вірою, добром.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Сяє крашанка на сонці,

Паска запахом п’янить,

Це прийшло велике свято,

В церкві колокол дзвенить,

Хай добробут, мир та щастя

Зійде в дім ваш із небес,

Зникнуть недуги й ненастя,

Щиро вам: "Христос воскрес"!

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Вас вітаю з Великоднем!

Благ бажаю вам Господніх,

Світлих посмішок і віри,

Збудуться нехай всі мрії.

Миру в душах вам і щастя,

Пережити всі напасті

І чекати лиш чудес,

Зі святом вас, Христос воскрес!

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Вас із Паскою вітаю!

Миру вам, Христос воскрес!

В день святий бажаю щастя,

Покровительства небес.

Хай Господь дає вам сили,

Віру в серці хай зміцнить,

Хай несе вам тільки радість

Кожен день і кожна мить.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Велике свято Великоднє

Принесло радість на поріг.

Будьте щасливими сьогодні,

І завтра, і увесь свій вік.

Хай Бог оберігає хату

Від зла, нещастя і біди.

Удачі, злагоди, достатку,

У серці — вічної весни!

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Раніше повідомлялося, що Великдень, згідно з прогнозом народного синоптика, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Великдень
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