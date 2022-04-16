Великдень 2022: красиві короткі СМС-привітання, вірші, листівки

Привітання з Великоднем подарують вашим рідним та друзям чудовий настрій

У неділю, 17 квітня, християни східного обряду відзначають Великдень. Це свято присвячене воскресінню Ісуса Христа після Його розп’яття, і ця подія є центром біблійної історії. Саме з дати Великодня церковний календар веде свій відлік.

Нагадаємо, що у православних західного та східного обряду не збігається дата святкування Великодня через різницю в літочисленні за різними календарями. Так, християни західного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня.

"Телеграф" підготував для вас лише красиві привітання з Великоднем у коротких віршах, СМС, а також ділиться з вами гарними листівками та картинками на свято.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

З Великоднем Вас вітаю, Добра і миру Вам бажаю. Нехай здорові будуть всі, Хай завжди лад буде в сім’ї. Горе Вас нехай не знає, Лиха біда хай Вас минає. Зігріє свято хай теплом, Любов’ю, вірою, добром.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Сяє крашанка на сонці, Паска запахом п’янить, Це прийшло велике свято, В церкві колокол дзвенить, Хай добробут, мир та щастя Зійде в дім ваш із небес, Зникнуть недуги й ненастя, Щиро вам: "Христос воскрес"!

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Вас вітаю з Великоднем! Благ бажаю вам Господніх, Світлих посмішок і віри, Збудуться нехай всі мрії. Миру в душах вам і щастя, Пережити всі напасті І чекати лиш чудес, Зі святом вас, Христос воскрес!

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Вас із Паскою вітаю! Миру вам, Христос воскрес! В день святий бажаю щастя, Покровительства небес. Хай Господь дає вам сили, Віру в серці хай зміцнить, Хай несе вам тільки радість Кожен день і кожна мить.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Велике свято Великоднє Принесло радість на поріг. Будьте щасливими сьогодні, І завтра, і увесь свій вік. Хай Бог оберігає хату Від зла, нещастя і біди. Удачі, злагоди, достатку, У серці — вічної весни!

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Раніше повідомлялося, що Великдень, згідно з прогнозом народного синоптика, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.