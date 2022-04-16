Великдень 2022: красиві короткі СМС-привітання, вірші, листівки
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Привітання з Великоднем подарують вашим рідним та друзям чудовий настрій
У неділю, 17 квітня, християни східного обряду відзначають Великдень. Це свято присвячене воскресінню Ісуса Христа після Його розп’яття, і ця подія є центром біблійної історії. Саме з дати Великодня церковний календар веде свій відлік.
Нагадаємо, що у православних західного та східного обряду не збігається дата святкування Великодня через різницю в літочисленні за різними календарями. Так, християни західного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня.
"Телеграф" підготував для вас лише красиві привітання з Великоднем у коротких віршах, СМС, а також ділиться з вами гарними листівками та картинками на свято.
З Великоднем Вас вітаю,
Добра і миру Вам бажаю.
Нехай здорові будуть всі,
Хай завжди лад буде в сім’ї.
Горе Вас нехай не знає,
Лиха біда хай Вас минає.
Зігріє свято хай теплом,
Любов’ю, вірою, добром.
Сяє крашанка на сонці,
Паска запахом п’янить,
Це прийшло велике свято,
В церкві колокол дзвенить,
Хай добробут, мир та щастя
Зійде в дім ваш із небес,
Зникнуть недуги й ненастя,
Щиро вам: "Христос воскрес"!
Вас вітаю з Великоднем!
Благ бажаю вам Господніх,
Світлих посмішок і віри,
Збудуться нехай всі мрії.
Миру в душах вам і щастя,
Пережити всі напасті
І чекати лиш чудес,
Зі святом вас, Христос воскрес!
Вас із Паскою вітаю!
Миру вам, Христос воскрес!
В день святий бажаю щастя,
Покровительства небес.
Хай Господь дає вам сили,
Віру в серці хай зміцнить,
Хай несе вам тільки радість
Кожен день і кожна мить.
Велике свято Великоднє
Принесло радість на поріг.
Будьте щасливими сьогодні,
І завтра, і увесь свій вік.
Хай Бог оберігає хату
Від зла, нещастя і біди.
Удачі, злагоди, достатку,
У серці — вічної весни!
Раніше повідомлялося, що Великдень, згідно з прогнозом народного синоптика, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.
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