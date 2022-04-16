З Великоднем 2022! Найкращі привітання зі святом у віршах та прозі, яскраві листівки

Красиві привітання з Великоднем у віршах та своїми словами

У житті кожного християнина Світле Христове Воскресіння — свято особливо шановане і величне. У 2022 році православні християни західного обряду відзначають Великдень 17 квітня.

В основі свята лежить біблійна історія про те, як син Божий віддав своє життя за гріхи людей та рятунок роду людського, а потім воскрес, перемігши смерть.

У християн західного обряду Великдень починається в першу неділю після першої повні, наступної за весняним рівноденням (20 березня). Таким чином, її дата може потрапляти між 22 березня та 25 квітня.

"Телеграф" зробив добірку найщиріших привітань зі Світлим Христовим Воскресінням у віршах та прозі, а також у гарних картинках та листівках.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

З Великоднем Вас вітаю, Добра і миру Вам бажаю. Нехай здорові будуть всі, Хай завжди лад буде в сім’ї. Горе Вас нехай не знає, Лиха біда хай Вас минає. Зігріє свято хай теплом, Любов’ю, вірою, добром.

Вітаю з Великоднем та щиро бажаю блакиті у небі, надії в душі, щастя на серці та великої любові у житті. Нехай Господь дарує мир та благодать, нехай з цим святом весна для тебе подарує безмежну радість, домашній затишок та добробут сім’ї.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Сяє крашанка на сонці, Паска запахом п’янить, Це прийшло велике свято, В церкві колокол дзвенить, Хай добробут, мир та щастя Зійде в дім ваш із небес, Зникнуть недуги й ненастя, Щиро вам: "Христос воскрес"!

Зі світлим Великоднем! Хай свято подарує спокій та радість! Нехай всі рідні зберуться за святковим столом та у теплому сімейному колі обміняються теплими обіймами та великодніми цілунками! Дора вам та всіляких благ, Божого прощення та благословення!

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Побажати хочу в свято, Щоб жили завжди багато, Вірили щоб в чудеса, Хай поможуть небеса. В Великодній день прекрасний Хай добро розквітне рясно. Душу хай любов зігріє, Хай надія в серці тліє. Миру вам і розуміння, Злагоди, тепла, терпіння. Світлих посмішок і віри, Сил, кохання і довіри.

Вітаю з Великоднем та бажаю залишити за плечима все байдуже та недобре, з радісною посмішкою та світлими надіями рушити далі за вогником щастя, любові та миру. Бажаю міцного здоров’я тобі, щирих почуттів, сімейного затишку та внутрішньої гармонії.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Вас вітаю з Великоднем! Благ бажаю вам Господніх, Світлих посмішок і віри, Збудуться нехай всі мрії. Миру в душах вам і щастя, Пережити всі напасті І чекати лиш чудес, Зі святом вас, Христос воскрес!

Вітаю с Великоднем. Нехай у двері постукає вдача, нехай у серце постукає любов, нехай велика радість цього свята наповнить твоє життя щирими надіями та почуттями. Бажаю блакитного неба та миру, здоров’я усій сім’ї та добробуту.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

В день святковий Великодній Вам бажаю я добра, Хай вогонь єрусалимський В дім внесе потік тепла. Миру, щастя я бажаю, Віри і всіляких благ, Тілу — сили і здоров’я, Серцю — мудрості, наснаг. Хай ніколи не згасає Прагнення в вас до чудес. Від душі я вас вітаю! З Паскою! Христос Воскрес!

Вітаю з Великоднем та від усього серця бажаю все лихе залишити у минулому та з новими надіями, з доброю совістю, з чистими помислами, з щирими усмішками відкрити нову сторінку у своєму житті. І нехай на цій сторінці панує щастя, кохання та віра. Будьте здорові та живіть у мирі.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Раніше повідомлялося, що Великдень, згідно з прогнозом народного синоптика, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.