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Привітання з Великоднем-2022, листівки, картинки, барвисті відеопривітання зі святом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Великдень 2022
Великдень 2022

Пропонуємо вам набір найкращих вітальних листівок та відео-побажань з католицьким Великоднем-2022

У неділю, 17 квітня, святкують Великдень у християн західного обряду.

Цього дня під час пасхального богослужіння священники оспівують жертву Ісуса Христа, якого розіп’яли за людські гріхи, та закликають до життя за релігійними канонами.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання з Великоднем-2022: барвисті листівки та картинки, а також відеопривітання, які можна надіслати рідним, близьким та колегам.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022
Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Раніше повідомлялося, що Великдень, згідно з прогнозом народного синоптика, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Великдень
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