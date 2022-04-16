Привітання з Великоднем-2022, листівки, картинки, барвисті відеопривітання зі святом

Пропонуємо вам набір найкращих вітальних листівок та відео-побажань з католицьким Великоднем-2022

У неділю, 17 квітня, святкують Великдень у християн західного обряду.

Цього дня під час пасхального богослужіння священники оспівують жертву Ісуса Христа, якого розіп’яли за людські гріхи, та закликають до життя за релігійними канонами.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання з Великоднем-2022: барвисті листівки та картинки, а також відеопривітання, які можна надіслати рідним, близьким та колегам.

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Листівки з Великоднем 17 квітня 2022

Раніше повідомлялося, що Великдень, згідно з прогнозом народного синоптика, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.