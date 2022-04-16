З Вербною неділею! Яскраві привітання у картинках та листівках

Вербна неділя починає Великодній тиждень.

Вербна неділя або Входження Господа Ісуса Христа до Єрусалиму – одне з найважливіших дванадесятих свят православних християн. Це свято щороку припадає на різні дати, проте завжди відзначається за тиждень до Великодня. 2022 року Вербна неділя випадає на 17 квітня.

Головним символом Вербної неділі є гілочки пухнастої верби, які заведено приносити у цей день до церкви та освячувати. Освяченою вербою за традицією легенько б’ють дітей, щоб вони слухалися і росли здоровими та веселими.

Щоб ви могли привітати своїх улюблених, родичів, друзів та знайомих із цим світлим святом, "Телеграф" підготував для вас красиві короткі привітання у віршах та прозі, а також яскраві вітальні картинки та листівки з Вербною неділею 2022 року.

Привітання з Вербною неділею 2022: картинки та листівки

Короткі привітання з Вербною неділею 2022

Верба нехай буде цілюща, Оберігає в вазочці за образами, І навіки хай буде із нами Ісуса жертва невмируща.

Зі святом входу Господнього до Єрусалиму! Нехай гілочки верби – символ перемоги життя над смертю – позбавлять вас від хвороб, повернуть здоров’я та радість життя. Збережіть гілочку верби, нехай оберігає вас і ваш будинок до наступної Вербної Неділі.

Світла Вербниця настала, Радість нам подарувала, Край доріг і біля річки Вкрились котиком вербички. Галузочки посвятили, Діток розуму навчили, Щоб здоровими зростали, Маму з батьком шанували!

Вітаю з Вербною неділею! Нехай це світле свято подарує тепло на серці, добрі думки та ясний, радісний день! Нехай сім’я завжди буде дружною, щасливою і здоровою, а доля вбереже від бід!

Нехай краса та пахощі верби, Навіють щастя і найкращі сподівання, До Великодня тиждень лиш журби, Прийміть з Вербою щирі привітання!

Вітаю з Вербною неділею. В цей радісний день бажаю, щоб святковий дзвін дзвонив геть усі неприємності, у будинок увійшли щастя, спокій, добробут, а в душі, немов ніжні гілочки верби, розквітали любов, доброта та радість.

Більше поздоровлень із великим святом Вербна неділя — дивіться у нашій попередній добірці.