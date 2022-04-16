Лазарева субота 2022: зворушливі привітання зі святом у картинках та листівках
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 112
Не забудьте привітати своїх рідних із цим світлим святом.
У суботу, 16 квітня, православні східного обряду відзначають особливе свято — Лазареву суботу. Цей день присвячений останньому диву Ісуса Христа, яке він здійснив перед розп’яттям – воскресіння праведного Лазаря. Нагадаємо, що постійної дати свято не має, і щороку Лазарєва субота відзначається у різні дні, проте це завжди напередодні Вербної неділі.
За традицією на Лазарєву суботу потрібно виламати гілочки верби до Вербної неділі та освятити їх на вечірній службі у церкві. По дорозі у цей день слід перебувати у радісному настрої. Оскільки свято посідає Великий піст, його прийнято пишно і голосно відзначати. Також під забороною цього дня і вживання алкоголю.
Щоб ви могли привітати своїх рідних та друзів, "Телеграф" підготував добірку гарних та зворушливих привітань із Лазаревою суботою.
Привітання з Лазаревою суботою 2022: картинки та листівки та картинки
Привітання з Лазаревою суботою 2022: вірші та проза
У Лазареву вам суботу
Щастя я бажаю,
У диво вірити і любити
Я вас закликаю.
Нехай завжди по вірі вашій
Лише дано вам буде.
Благодать велика Божа
До вас хай прибуде.
У Лазареву суботу бажаю миру та спокою, любові та щастя, раю на Землі та світлої надії в душі. Нехай віра робить тебе сильнішою, нехай у твоєму житті трапляються справжні чудеса. Будь славною та доброю людиною, і нехай Господь дарує тобі благо за всі гідні діяння.
Субота Лазарева прийшла,
Запах верби квітучої принесла,
На землю диво велике прийшло,
Тепло і радість всім принесло.
Сьогодні Лазарева субота, вітаю,
Життя довгого і щасливого бажаю,
Нехай Господь принесе благословення,
Зі святковою Лазаревою суботою, Вас і всіх, хто Вашому серцю дорогий! Як праведний Лазар воскрес, за велінням Христа, так нехай і у Вашому житті воскресне добро, щастя і радість. Міцного Вам здоров’я і любові у всьому! Нехай ці блага пошле вам Господь.
В суботу Лазареву пригадаємо
Про Ісуса чудеса,
Як воскресив Він людину,
І світло наповнило небеса,
І в цей день всім побажаємо
Надії, віри не втрачати,
Любов всі біди перемагає
І допомагає нам мріяти!
У День Воскресіння праведного Лазаря хочу побажати вам найголовнішого і важливого, що тільки може бути в житті віруючої людини: міцного здоров’я і добра, хай воно застеле всі ваші дороги, заповнить серця близьких і буде з Вами завжди, захищаючи від всякого зла!
Відеовітання з Лазаревою суботою 2022
Також ми радимо вам ознайомитися з календарем великодніх свят на 2022 рік, щоб не прогаяти жодну важливу дату.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день.
- Дата публікації
-
- Категорія
-