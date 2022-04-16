Лазарева субота 2022: зворушливі привітання зі святом у картинках та листівках

Не забудьте привітати своїх рідних із цим світлим святом.

У суботу, 16 квітня, православні східного обряду відзначають особливе свято — Лазареву суботу. Цей день присвячений останньому диву Ісуса Христа, яке він здійснив перед розп’яттям – воскресіння праведного Лазаря. Нагадаємо, що постійної дати свято не має, і щороку Лазарєва субота відзначається у різні дні, проте це завжди напередодні Вербної неділі.

За традицією на Лазарєву суботу потрібно виламати гілочки верби до Вербної неділі та освятити їх на вечірній службі у церкві. По дорозі у цей день слід перебувати у радісному настрої. Оскільки свято посідає Великий піст, його прийнято пишно і голосно відзначати. Також під забороною цього дня і вживання алкоголю.

Щоб ви могли привітати своїх рідних та друзів, "Телеграф" підготував добірку гарних та зворушливих привітань із Лазаревою суботою.

Привітання з Лазаревою суботою 2022: картинки та листівки та картинки

Привітання з Лазаревою суботою 2022: вірші та проза

У Лазареву вам суботу Щастя я бажаю, У диво вірити і любити Я вас закликаю. Нехай завжди по вірі вашій Лише дано вам буде. Благодать велика Божа До вас хай прибуде.

У Лазареву суботу бажаю миру та спокою, любові та щастя, раю на Землі та світлої надії в душі. Нехай віра робить тебе сильнішою, нехай у твоєму житті трапляються справжні чудеса. Будь славною та доброю людиною, і нехай Господь дарує тобі благо за всі гідні діяння.

Субота Лазарева прийшла, Запах верби квітучої принесла, На землю диво велике прийшло, Тепло і радість всім принесло. Сьогодні Лазарева субота, вітаю, Життя довгого і щасливого бажаю, Нехай Господь принесе благословення,

Зі святковою Лазаревою суботою, Вас і всіх, хто Вашому серцю дорогий! Як праведний Лазар воскрес, за велінням Христа, так нехай і у Вашому житті воскресне добро, щастя і радість. Міцного Вам здоров’я і любові у всьому! Нехай ці блага пошле вам Господь.

В суботу Лазареву пригадаємо Про Ісуса чудеса, Як воскресив Він людину, І світло наповнило небеса, І в цей день всім побажаємо Надії, віри не втрачати, Любов всі біди перемагає І допомагає нам мріяти!

У День Воскресіння праведного Лазаря хочу побажати вам найголовнішого і важливого, що тільки може бути в житті віруючої людини: міцного здоров’я і добра, хай воно застеле всі ваші дороги, заповнить серця близьких і буде з Вами завжди, захищаючи від всякого зла!

Відеовітання з Лазаревою суботою 2022

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