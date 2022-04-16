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Лазарева субота 2022: зворушливі привітання зі святом у картинках та листівках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Лазарева субота 2022: зворушливі привітання зі святом у картинках та листівках Новина оновлена 16 квітня 2022, 08:17

Не забудьте привітати своїх рідних із цим світлим святом.

У суботу, 16 квітня, православні східного обряду відзначають особливе свято — Лазареву суботу. Цей день присвячений останньому диву Ісуса Христа, яке він здійснив перед розп’яттям – воскресіння праведного Лазаря. Нагадаємо, що постійної дати свято не має, і щороку Лазарєва субота відзначається у різні дні, проте це завжди напередодні Вербної неділі.

За традицією на Лазарєву суботу потрібно виламати гілочки верби до Вербної неділі та освятити їх на вечірній службі у церкві. По дорозі у цей день слід перебувати у радісному настрої. Оскільки свято посідає Великий піст, його прийнято пишно і голосно відзначати. Також під забороною цього дня і вживання алкоголю.

Щоб ви могли привітати своїх рідних та друзів, "Телеграф" підготував добірку гарних та зворушливих привітань із Лазаревою суботою.

Привітання з Лазаревою суботою 2022: картинки та листівки та картинки

Привітання з Лазаревою суботою 2022: вірші та проза

У Лазареву вам суботу

Щастя я бажаю,

У диво вірити і любити

Я вас закликаю.

Нехай завжди по вірі вашій

Лише дано вам буде.

Благодать велика Божа

До вас хай прибуде.

У Лазареву суботу бажаю миру та спокою, любові та щастя, раю на Землі та світлої надії в душі. Нехай віра робить тебе сильнішою, нехай у твоєму житті трапляються справжні чудеса. Будь славною та доброю людиною, і нехай Господь дарує тобі благо за всі гідні діяння.

Субота Лазарева прийшла,

Запах верби квітучої принесла,

На землю диво велике прийшло,

Тепло і радість всім принесло.

Сьогодні Лазарева субота, вітаю,

Життя довгого і щасливого бажаю,

Нехай Господь принесе благословення,

Зі святковою Лазаревою суботою, Вас і всіх, хто Вашому серцю дорогий! Як праведний Лазар воскрес, за велінням Христа, так нехай і у Вашому житті воскресне добро, щастя і радість. Міцного Вам здоров’я і любові у всьому! Нехай ці блага пошле вам Господь.

В суботу Лазареву пригадаємо

Про Ісуса чудеса,

Як воскресив Він людину,

І світло наповнило небеса,

І в цей день всім побажаємо

Надії, віри не втрачати,

Любов всі біди перемагає

І допомагає нам мріяти!

У День Воскресіння праведного Лазаря хочу побажати вам найголовнішого і важливого, що тільки може бути в житті віруючої людини: міцного здоров’я і добра, хай воно застеле всі ваші дороги, заповнить серця близьких і буде з Вами завжди, захищаючи від всякого зла!

Відеовітання з Лазаревою суботою 2022

Також ми радимо вам ознайомитися з календарем великодніх свят на 2022 рік, щоб не прогаяти жодну важливу дату.

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Теги:
#Поздоровлення #Лазарева субота
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