Щасливої Пасхи! Яскраві привітання, картинки та листівки зі святом

Не забудьте привітати зі Світлим Христовим Воскресінням своїх рідних та близьких зі святом.

У неділю, 17 квітня, християни східного обряду відзначають найголовніше і найважливіше церковне свято — Світлий Великдень. Постійної дати свята немає, дата щороку різна і розраховується за місячним календарем.

Великдень – це час очищення душі, тіла та глибоких роздумів. Бажано провести це свято у колі своїх рідних та близьких. Зазначимо, що на Великдень існує дуже давній звичай: вітаючи один одного заведено христосуватися, говорячи "Христос Воскрес!" — "Воістину Воскрес!"

"Телеграф" підготував гарні привітання з Великоднем: яскраві листівки, картинки та короткі вірші та проза.

Привітання з Великоднем 2022: картинки та листівки

Короткі привітання з Великоднем 2022

Христос воскрес! – десь пролунало, І на душі святково стало. Ось кошики із рушниками Несуть до церкви із пасками. Святково свічки засвітились, І всі продукти освятились. Христос воскрес – лунають дзвони. Хай зникнуть всякі перепони!

Від щирого серця поздоровляємо вас з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Нехай до вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пломеніє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх земних благ вам!

Радість з неба нам являє, Паска красна десь вітає, Радуйтеся щиро нині – Бог дав щастя всій родині, Бог дав радість нам з небес – Христос воскрес! Христос воскрес!

Вітаю тебе зі світлим святом Воскресіння Христового! Нехай частинка тієї радості, яку сьогодні переживає весь християнський світ, залишиться з тобою на весь рік і підтримує тебе у важку годину! Христос Воскрес!

Під зорями весна ще буде спати, Ще місто мла вкриватиме густа, А ми до церкви підем привітати Воскреслого Христа. А в церкві так велично, світло буде, Заграють дзвони із церковних веж, І разом з ними заспівають люди: Христос воскрес!

Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні і завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов'ю.

Із Воскресінням – Світлим святом! Усмішок й радості багато! Хай Божа ласка завітає І щастям Вас благословляє! Смакує паска на здоров'я, І благодать іде з небес, У день, наповнений любов'ю, Радійте, бо Христос Воскрес!

Вітаю вас із Великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість!

Раніше повідомлялося, що Великдень, згідно з прогнозом народного синоптика, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.