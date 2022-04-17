Щасливої Пасхи! Яскраві привітання, картинки та листівки зі святом
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Не забудьте привітати зі Світлим Христовим Воскресінням своїх рідних та близьких зі святом.
У неділю, 17 квітня, християни східного обряду відзначають найголовніше і найважливіше церковне свято — Світлий Великдень. Постійної дати свята немає, дата щороку різна і розраховується за місячним календарем.
Великдень – це час очищення душі, тіла та глибоких роздумів. Бажано провести це свято у колі своїх рідних та близьких. Зазначимо, що на Великдень існує дуже давній звичай: вітаючи один одного заведено христосуватися, говорячи "Христос Воскрес!" — "Воістину Воскрес!"
"Телеграф" підготував гарні привітання з Великоднем: яскраві листівки, картинки та короткі вірші та проза.
Привітання з Великоднем 2022: картинки та листівки
Короткі привітання з Великоднем 2022
Христос воскрес! – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі продукти освятились.
Христос воскрес – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Від щирого серця поздоровляємо вас з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Нехай до вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пломеніє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх земних благ вам!
Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Вітаю тебе зі світлим святом Воскресіння Христового! Нехай частинка тієї радості, яку сьогодні переживає весь християнський світ, залишиться з тобою на весь рік і підтримує тебе у важку годину! Христос Воскрес!
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні і завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов'ю.
Із Воскресінням –
Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров'я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов'ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
Вітаю вас із Великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість!
Раніше повідомлялося, що Великдень, згідно з прогнозом народного синоптика, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.
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