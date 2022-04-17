Рус

Щасливої Пасхи! Яскраві привітання, картинки та листівки зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Щасливої Пасхи! Яскраві привітання, картинки та листівки зі святом

Не забудьте привітати зі Світлим Христовим Воскресінням своїх рідних та близьких зі святом.

У неділю, 17 квітня, християни східного обряду відзначають найголовніше і найважливіше церковне свято — Світлий Великдень. Постійної дати свята немає, дата щороку різна і розраховується за місячним календарем.

Великдень – це час очищення душі, тіла та глибоких роздумів. Бажано провести це свято у колі своїх рідних та близьких. Зазначимо, що на Великдень існує дуже давній звичай: вітаючи один одного заведено христосуватися, говорячи "Христос Воскрес!" — "Воістину Воскрес!"

"Телеграф" підготував гарні привітання з Великоднем: яскраві листівки, картинки та короткі вірші та проза.

Привітання з Великоднем 2022: картинки та листівки

Короткі привітання з Великоднем 2022

Христос воскрес! десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі продукти освятились.

Христос воскрес – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Від щирого серця поздоровляємо вас з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Нехай до вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пломеніє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх земних благ вам!

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес

Христос воскрес!

Христос воскрес!

Вітаю тебе зі світлим святом Воскресіння Христового! Нехай частинка тієї радості, яку сьогодні переживає весь християнський світ, залишиться з тобою на весь рік і підтримує тебе у важку годину! Христос Воскрес!

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні і завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов'ю.

Із Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров'я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов'ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

Вітаю вас із Великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість!

Раніше повідомлялося, що Великдень, згідно з прогнозом народного синоптика, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #Великдень
Ллойд Остін
Новини США
У США побоюються, що в України закінчуються боєприпаси і вигадали, що робити: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ллойд Остін
У США побоюються, що в України закінчуються боєприпаси і вигадали, що робити: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Маріуполь, точка в переговорах з рф та ядерна зброя: 10 гучних заяв Зеленського з нового інтерв’ю
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
Руйнування та безліч убитих цивільних: іноземних журналістів пустили до Маріуполя (відео)
Дата публікації
Категорія
Робота українських "Градів"
"Вечірня канонада для орків": ЗСУ працюють "Градами" по окупантам (відео)
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 53 дні
Війна — день 53: на півдні та сході України тривають запеклі бої із загарбниками, а проти росії посилюють транспортну блокаду