Зворушливі привітання з Великоднем 2022 року з побажаннями миру: яскраві листівки та картинки

Великдень — найсвітліший і найрадісніший свято в році.

Одне з найважливіших і світлих свят Великдень у році відзначається двічі, а все через те, що православні східного та західного обрядів користуються різним літочисленням. Християни західного обряду першими відзначають свято, яке у 2022-му році припадає на 17 квітня.

Нагадаємо, що Великдень — це свято, що переходить, і щороку дата різна. Зазначимо, що православні східного обряду у 2022 році відзначають свято на тиждень пізніше — 24 квітня.

Для своїх читачів ми підготували гарні вітання на Великдень із побажаннями миру, адже для кожного українця зараз це головне бажання. Обов’язково привітайте всіх своїх рідних та близьких людей із цим світлим святом.

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Привітання з Великоднем 2022: картинки та листівки

Раніше повідомлялося, що Великдень, згідно з прогнозом народного синоптика, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.