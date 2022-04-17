Христос Воскрес! Красиві відеопривітання з Великоднем, картинки та листівки

Великдень – найбільш довгоочікуване та світле свято у році

Великдень або Світле Христове Воскресіння – це найдавніше і найважливіше християнське свято, яке встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа – центральної події усієї біблійної історії. Свято не має постійної дати, і щороку відзначається у різний час. У 2022 році православні західного обряду відзначають Великдень 17 квітня, а християни східного — 24 квітня.

На Великдень заведено випікати святкові паски, фарбувати яйця та відвідувати церковну службу. Свято бажано провести у колі рідних.

" Телеграф " зібрав найкращі відеовітання зі світлим святом Великодня, а також красиві картинки та листівки.

Відеопривітання з Великоднем 2022:

Привітання з Великоднем 2022 у картинках та листівках

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