Христос Воскрес! Красиві відеопривітання з Великоднем, картинки та листівки
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Великдень – найбільш довгоочікуване та світле свято у році
Великдень або Світле Христове Воскресіння – це найдавніше і найважливіше християнське свято, яке встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа – центральної події усієї біблійної історії. Свято не має постійної дати, і щороку відзначається у різний час. У 2022 році православні західного обряду відзначають Великдень 17 квітня, а християни східного — 24 квітня.
На Великдень заведено випікати святкові паски, фарбувати яйця та відвідувати церковну службу. Свято бажано провести у колі рідних.
" Телеграф " зібрав найкращі відеовітання зі світлим святом Великодня, а також красиві картинки та листівки.
Відеопривітання з Великоднем 2022:
Привітання з Великоднем 2022 у картинках та листівках
Більше привітань з Великоднем 2022 ви можете знайти у наших попередніх матеріалах: у віршах та прозі, короткі СМС-вітання та ще більше відеопривітань.
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