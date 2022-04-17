Зворушливі привітання з Вербною неділею у віршах та своїми словами

Вербна неділя – це світле свято, яке ми святкуємо на честь величного входу Спасителя до Єрусалиму.

Вербна неділя, яка у 2022 році відзначається 17 квітня, — це одне з найзначніших свят у православній церкві. Цього дня православні східного обряду святкують вхід Ісуса Христа до Єрусалиму.

Цього дня заведено відвідувати церковні богослужіння та освячувати гілочки верби. Вважається, що вони захищають будинок та приносять добробут, а також це чудовий оберіг від хвороб, горя та сліз.

На честь свята "Телеграф" підготував гарні листівки та картинки зі світлим святом, а також зворушливі вітання у віршах та прозі.

Привітання з Вербною неділею 2022: картинки та листівки

Привітання з Вербною неділею 2022: вірші та проза

У Вербну неділю Розцвіла Верба Від променя весняного, Першого тепла. Блідими листочками Верба проросте, Лопнувшею почкою Серце оживе!

Господь подарував нам прекрасне свято, вмийте навесні, Вербну неділю. Прийміть найкращі побажання цього дня. Нехай Ваше життя тече як повна річка, легко долаючи всі перепони. Нехай ніколи не доведеться нудьгувати. Бажаю Вам міцного здоров’я, довгих та щасливих років життя. Нехай на Вашому шляху зустрічаються лише вірні та надійні друзі. Нехай здійснюються всі Ваші заповітні мрії, а дорога, обрана Вами, завжди буде правильною. Береже вас Господь!

Верба б'є, не я б'ю, За тиждень – Великдень! Уже недалечко Червоне яєчко. Лоза б'є, не я б'ю, За тиждень – Великдень! Будь здоровий, як вода, І багатий, як земля.

Сьогодні я вітаю вас із Вербною Неділею! Нехай із гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою кохання та порозуміння! Нехай мир і згода завжди панують у вашому домі!

У неділю Вербну природа оновлюється, Теплотою і радістю серце наповнюється, Гілочки верби здоров'я нам дають, Коли легенько ними б'ють. З прекрасним святом вас я вітаю, Приємних емоцій побільше бажаю, Нехай все, що ви задумали, збувається, Нехай в житті все легко вдається!

Чудове свято – Вербна Неділя – для Вас звучать найкращі вітання. Нехай кожне Ваше починання супроводжує Боже благословення, нехай же Вам неодмінно везе у всіх справах, а щодня приносить справжнє задоволення від життя. І щохвилини будуть радісні події!

Удачі, миру і добра У весняний день бажаю тобі. Побільше світла і тепла, Хай Бог тебе благословляє. Нехай разом з вербою в будинок увійде Спокій і радість, і здоров'я. Поменше буде хай турбот А більше щастя і спокою.

Більше поздоровлень із великим святом Вербна неділя — дивіться у нашій попередній добірці.