З Вербною неділею 2022 року! Святкові листівки та відеовітання

Вербна неділя – значуще свято для всіх християн

Вербна неділя – це одне з головних християнських свят, яке входить до числа дванадесятих. У цей день віряни шанують вхід Ісуса Христа до Єрусалиму напередодні його надлюдських страждань та смерті на Голгофі.

Зазначимо, що дата святкування Вербної неділі прив’язана до Великодня, тому щороку вона змінюється. У 2022 році свято припадає на 17 квітня.

За традицією у Вербну неділю в церкві потрібно освячувати гілочки верби та ставити свічки за здоров’я своїх близьких. Вважається, що священні гілочки верби відганяють недобрих людей, хвороби, дають добробут сім’ї.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкрасивіші листівки та картинки з Вербною неділею, а також зворушливі відеовітання.

Привітання з Вербною неділею 2022: картинки та листівки

Відеовітання з Вербною неділею 2022

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