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З Вербною неділею 2022 року! Яскраві святкові привітання у листівках та картинках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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З Вербною неділею 2022 року! Яскраві святкові привітання у листівках та картинках Новина оновлена 17 квітня 2022, 10:50

Не забудьте привітати своїх коханих, родичів, друзів та знайомих із цим світлим святом

У неділю, 17 квітня, християни східного обряду відзначають важливе свято, яке входить до дванадесятих, — Вербна неділя. Зазначимо, що це свято не має чіткої дати святкування, і щороку відзначається іншого дня. Однак це завжди сьомий день тижня, а саме остання неділя перед Великоднем.

Цього дня заведено освячувати гілочки пухнастої верби. Вважається, що вони захищають будинок та приносять добробут. Також освячені гілочки верби можна подарувати своїм близьким, обов’язково побажавши при цьому щастя, добра та надії.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкрасивіші листівки та картинки з Вербною неділею, щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких.

Привітання з Вербною неділею 2022: картинки та листівки

Більше поздоровлень із великим святом Вербна неділя — дивіться у нашій попередній добірці.

Теги:
#Свято #Поздоровлення #Картинки #Листівки #Вербна неділя #Привітання з Вербною неділею
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