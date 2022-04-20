Із Чистим четвергом! Красиві привітання в картинках та листівках

Вважається, що у цей день вода наділяється чудодійною силою

Четвертий день Страсного тижня — Чистий четвер — 2022 року припадає на 21 квітня. Вважається, що цього дня Ісус зібрав 12 апостолів на Таємну вечерю, під час якої омив ноги своїм учням. Чистий четвер вважається одним із головних днів Страсної седмиці.

Люди вірять, що у Чистий четвер вода набуває цілющої сили, тому одна з найважливіших традицій свята пов’язана з тим, що до світанку треба встигнути викупатися. Також у цей день важливо очистити не лише своє тіло, а й думки та душу.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі та щирі короткі привітання з Чистим четвергом у віршах, прозі, а також різних картинках та листівках.

Привітання з Чистим четвергом 2022: картинки та листівки

Короткі привітання з Чистим четвергом 2022

Вітаю з Чистим Четвергом! Бажаю всім змести печалі, Хай буде радісно кругом, Хвороби й біди йдуть подалі. Хай небо нас усіх простить Й очистить душі променисто. Молитва у серцях бринить Прекрасним Божим благовістом.

Нехай цей Чистий четвер буде чистим у всьому! Бажаю чистоти в домі, у вчинках, у серці, у думках і в усьому, що вас оточує! Нехай щастя, добро і кохання щодня заповнюють ваше життя!

Нехай очистяться думки злі, Нехай душа наша як оберіг Порине в думки колишні - Настає чистий четвер. Нехай не буде зла і негоди, Нехай в душі буде тільки рай, Нехай в очах блищить щастя, Цей чистий четвер зустрічай!

Із Чистим четвергом! Нехай цей день прибере з Вашого життя весь негатив та чорні смуги, життя нехай стане чистим та білим! Радості, щастя, успіхів, здоров’я, сімейного благополуччя, добра, кохання!

Напередодні Великодня У день очищення і тіла, і душі Я привітати поспішаю вас сьогодні І надсилаю ці прості вірші. Нехай четвер очистить ваше серце, Нехай омиє тіло і думки, Як із відра вода – на вас проллється Благословення Боже на віки!

Вітаю із Чистим четвергом! Бажаю, щоб життя заграло новими фарбами, гарного настрою, чистоти душі, добра та щастя. Нехай чистота прийде у ваш дім, ваші думки та ваше серце!

На Чистий четвер нам роботи багато: Оселю і душу довести до ладу. Нехай цього дня не бариться робота, Хай будуть приємними ваші турботи, Хай лихо і гріх обминуть вашу хату, Хай буде здоров'я і щастя багато!

Нехай у Чистий четвер з дому підуть усі образи та тривоги, нехай твоє серце покинуть усі похмурі думки та печалі, нехай попереду з’являться чисті та яскраві горизонти щастя, нехай у твоєму житті розпочнеться світла смуга благополуччя та добрих чудес.

Раніше ми публікували календар пасхальних свят у 2022 році, щоб ви не пропустили жодну з важливих дат.