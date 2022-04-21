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Яскраві привітання з Чистим четвергом своїми словами та у віршах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Яскраві привітання з Чистим четвергом своїми словами та у віршах

Не забудьте привітати своїх рідних та близьких із Чистим четвергом

У четвер, 21 квітня українці відзначають Чистий четвер, який вважається одним із найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем. Цього дня віряни згадують одну з найважливіших євангельських подій останніх днів земного життя Ісуса Христа – Таємну вечерю.

У Чистий четвер існує традиція наводити лад у будинку, а також заведено починати готувати перші страви до великоднього столу. Крім цього, особливу увагу віряни приділяють купанню. Вважається, що вода у цей день допомагає зберегти здоров’я на цілий рік.

"Телеграф" підготував для вас найкращі привітання у віршах та прозі, а також картинки та листівки, які подарують вашим близьким святковий настрій.

Привітання з Чистим четвергом 2022: картинки та листівки

Привітання з Чистим четвергом 2022 року: вірші та проза

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода на вас проллється

Благословення Боже на віки!

Сьогодні Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення та оновлення. Нехай підуть з обмиванням всі негаразди та негаразди, всі образи та розчарування. Нехай життя наповнюють добрі та світлі моменти, любов та радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою та віри в найкраще!

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

Нехай у цей особливий день стане світло та радісно на душі. Нехай чиста свята вода струмка, річки чи озерка, омиваючи тебе, забере із собою смутку, біди та образи, принісши спокій. Бажаю миру в серці та душі. Бажаю щастя близьким і тобі! Нехай доброта прозирає у всьому, що оточує! Нехай збувається все те, що мрієш!

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий Четвер себе пізнаєм,

щоб дерево життя цвіло.

Нехай у Чистий четвер душа кожного буде світлою та ясною. Будинок очистіть від усього негативного та негативного думки. Нехай атмосфера буде доброю та приємною. Якщо будинок наш буде чистим, то і настрій, стосунки стануть чудовими. Адже Господь любить лад у всьому.

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

Вітаю зі святом! Бажаю вам зустріти цей день чистими душею та тілом, зі світлими надіями, бажаннями та мріями. Нехай вони збудуться, зробивши вас здоровими, щасливими, щасливими у коханні та дружбі.

Раніше "Телеграф" писав про важливі прикмети у Чистий четвер, а також розповідав про головні заборони, які краще не порушувати.

Теги:
#Поздоровлення #Чистий четвер #Поздоровлення з Чистим Четвергом
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