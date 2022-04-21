Яскраві привітання з Чистим четвергом своїми словами та у віршах
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Не забудьте привітати своїх рідних та близьких із Чистим четвергом
У четвер, 21 квітня українці відзначають Чистий четвер, який вважається одним із найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем. Цього дня віряни згадують одну з найважливіших євангельських подій останніх днів земного життя Ісуса Христа – Таємну вечерю.
У Чистий четвер існує традиція наводити лад у будинку, а також заведено починати готувати перші страви до великоднього столу. Крім цього, особливу увагу віряни приділяють купанню. Вважається, що вода у цей день допомагає зберегти здоров’я на цілий рік.
"Телеграф" підготував для вас найкращі привітання у віршах та прозі, а також картинки та листівки, які подарують вашим близьким святковий настрій.
Привітання з Чистим четвергом 2022: картинки та листівки
Привітання з Чистим четвергом 2022 року: вірші та проза
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
Сьогодні Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення та оновлення. Нехай підуть з обмиванням всі негаразди та негаразди, всі образи та розчарування. Нехай життя наповнюють добрі та світлі моменти, любов та радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою та віри в найкраще!
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
Нехай у цей особливий день стане світло та радісно на душі. Нехай чиста свята вода струмка, річки чи озерка, омиваючи тебе, забере із собою смутку, біди та образи, принісши спокій. Бажаю миру в серці та душі. Бажаю щастя близьким і тобі! Нехай доброта прозирає у всьому, що оточує! Нехай збувається все те, що мрієш!
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий Четвер себе пізнаєм,
щоб дерево життя цвіло.
Нехай у Чистий четвер душа кожного буде світлою та ясною. Будинок очистіть від усього негативного та негативного думки. Нехай атмосфера буде доброю та приємною. Якщо будинок наш буде чистим, то і настрій, стосунки стануть чудовими. Адже Господь любить лад у всьому.
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!
Вітаю зі святом! Бажаю вам зустріти цей день чистими душею та тілом, зі світлими надіями, бажаннями та мріями. Нехай вони збудуться, зробивши вас здоровими, щасливими, щасливими у коханні та дружбі.
Раніше "Телеграф" писав про важливі прикмети у Чистий четвер, а також розповідав про головні заборони, які краще не порушувати.
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