З Чистим четвергом 2022 року! Барвисті святкові листівки та відеопривітання

У 2022-му році Чистий четвер відзначається 21 квітня

Чистий четвер — важливе християнське свято, і відзначається воно в останній четвер перед Великоднем. У цей день обов’язково потрібно викупатися, адже вважається, що вода рано вранці має цілющу силу.

Головна традиція Чистого четверга – це випічка великодніх пасок та фарбування яєць. Також у цей день потрібно ретельно забиратися в будинках: витирати пил, мити підлогу та вікна. Вважається, що разом із брудом йде весь негатив з дому.

"Телеграф" підготував для вас найкращі привітання у картинках, листівках та відео, які наповнять ваших друзів та рідних святковим настроєм.

Читайте також: Категорія Привітання Яскраві привітання з Чистим четвергом своїми словами та у віршах Не забудьте привітати своїх рідних та близьких із Чистим четвергом

Привітання з Чистим четвергом 2022: картинки та листівки

Відеопривітання з Чистим четвергом

Раніше "Телеграф" писав про важливі прикмети у Чистий четвер, а також розповідав про головні заборони, які краще не порушувати.