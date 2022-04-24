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З Великоднем: красиві відеопривітання, картинки та листівки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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З Великоднем: красиві відеопривітання, картинки та листівки

На Великдень традиційно заведено вітати своїх родичів, друзів та близьких.

Свято світлого Великодня Христового у 2022 році випадає на 24 квітня. Це одне з найважливіших свят у церковному календарі. Цього дня під час пасхального богослужіння священики оспівують жертву Ісуса Христа, якого розіп’яли за людські гріхи, та закликають до життя за релігійними канонами.

На Великдень заведено випікати святкові паски, фарбувати яйця та відвідувати церковну службу. Свято бажано провести у колі рідних.

Великдень — найсвітліший і найрадісніший свято в році. Тому привітання до цього дня мають бути винятково гарними. На честь свята "Телеграф" зібрав найкрасивіші вітальні картинки, листівки, а також відеопривітання з Великоднем 2022 року.

Привітання з Великоднем 2022: картинки та листівки

Відеопривітання з Великоднем 2022

Нагадаємо, 24 квітня в ефірі національного марафону новин #UA разом транслюватимуть урочисте богослужіння з нагоди Великодня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні на свято Великодня не відкидають можливі провокації з боку росії. Йдеться про загрози у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Теги:
#Поздоровлення #Великдень #Привітання з Великоднем #Кращі поздоровлення з Великоднем
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