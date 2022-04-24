Світлого Великодня! Зворушливі привітання, картинки та листівки зі святом
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Вітати на Великдень треба словами "Христос Воскрес!", а відповідати "Воістину Воскрес!".
Великдень — це велике церковне свято, яке встановлено на згадку про воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. Дата свята обчислюється за місячно-сонячним календарем, що робить Великдень перехідним святом. У 2022 році свято відзначається 24 квітня.
Великдень – це час очищення душі, тіла та глибоких роздумів. Бажано провести це свято у колі своїх рідних та близьких.
"Телеграф" підготував гарні привітання з Великоднем: яскраві листівки, картинки та короткі вірші та проза.
Привітання з Великоднем 2022: картинки та листівки
Короткі привітання з Великоднем 2022
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
Христос Воскрес! Вітаю з Великоднем та бажаю миру, добра, тепла, благополуччя та добробуту в домі, душі та в житті. Нехай лінія життя буде довгою, цікавою та щасливою!
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо.
У світле свято Великодня Христового, хочу побажати тепла, затишку та благополуччя у кожну оселю. Щоб любов’ю наповнювалися серця, а успіх та успіх супроводжували у будь-якому починанні. Щоб поряд завжди були надійні, вірні люди. Христос Воскрес!
Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!
Вітаю з Великоднем воскресінням! Нехай Господь пошле благополуччя, мир і радість вашому дому. Нехай у душі буде гармонія та спокій, здоров’я буде міцним, а любов наповнює серце і осяює все навколо.
Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
Нехай світлий Великдень принесе багато добра, море сонячних миттєвостей та сотні приводів променисто посміхнутися! Бажаю, щоб кожна мить була сповнена щастям і любов’ю! Нехай Господь у це чудове свято надішле своє благословення!
Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день.