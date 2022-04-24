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Світлого Великодня! Зворушливі привітання, картинки та листівки зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Світлого Великодня! Зворушливі привітання, картинки та листівки зі святом

Вітати на Великдень треба словами "Христос Воскрес!", а відповідати "Воістину Воскрес!".

Великдень — це велике церковне свято, яке встановлено на згадку про воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. Дата свята обчислюється за місячно-сонячним календарем, що робить Великдень перехідним святом. У 2022 році свято відзначається 24 квітня.

Великдень – це час очищення душі, тіла та глибоких роздумів. Бажано провести це свято у колі своїх рідних та близьких.

"Телеграф" підготував гарні привітання з Великоднем: яскраві листівки, картинки та короткі вірші та проза.

Привітання з Великоднем 2022: картинки та листівки

Короткі привітання з Великоднем 2022

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

Христос Воскрес! Вітаю з Великоднем та бажаю миру, добра, тепла, благополуччя та добробуту в домі, душі та в житті. Нехай лінія життя буде довгою, цікавою та щасливою!

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо.

У світле свято Великодня Христового, хочу побажати тепла, затишку та благополуччя у кожну оселю. Щоб любов’ю наповнювалися серця, а успіх та успіх супроводжували у будь-якому починанні. Щоб поряд завжди були надійні, вірні люди. Христос Воскрес!

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

Вітаю з Великоднем воскресінням! Нехай Господь пошле благополуччя, мир і радість вашому дому. Нехай у душі буде гармонія та спокій, здоров’я буде міцним, а любов наповнює серце і осяює все навколо.

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Нехай світлий Великдень принесе багато добра, море сонячних миттєвостей та сотні приводів променисто посміхнутися! Бажаю, щоб кожна мить була сповнена щастям і любов’ю! Нехай Господь у це чудове свято надішле своє благословення!

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день.

Теги:
#Поздоровлення #Великдень
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