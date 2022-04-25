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Із днем дочки! Барвисті відеопривітання та яскраві листівки зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Із днем дочки! Барвисті відеопривітання та яскраві листівки зі святом Новина оновлена 25 квітня 2022, 08:59

Свято офіційного статусу не має, але це не заважає його відзначати

Серед уже традиційних сімейних свят, окрім Дня матері чи Дня батька, є також досить мила урочистість, коли у сім’ях заведено вітати дочок – День доньки. Це чудове сімейне свято відзначається щорічно 25 квітня, і з кожним роком воно стає дедалі популярнішим.

День дочки — це міжнародна ініціатива, основне завдання якої привернути увагу суспільства до проблем дівчаток у сім’ї. А також це свято – це чудова можливість зайвий раз батькам нагадати своїй дочці про любов до неї.

Не забудьте привітати свою доньку з цим святом, а для цього "Телеграф" склав добірку яскравих та барвистих привітань на будь-який смак: картинки, листівки, вірші та відео.

Привітання з Днем доньки у картинках:

Привітання з Днем дочки у віршах та прозі:

Дорога наша дівчинка, щиро вітаємо тебе зі святом! Ти наша радість, гордість та щастя! Радуйся кожному новому дню, зустрічай людей з посмішкою, ніколи не здавайся! І обов’язково будь щасливою!

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе, щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

Дорога наша! Ми з татом вітаємо тебе з Днем дочки! Після твоєї появи на світ наше життя наповнилося змістом і так триває досі. Будь щаслива, кохана та здорова!

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя!

Дорогоцінна моя дівчинка, вітаю тебе з Днем дочки! Я і зараз чудово пам’ятаю той день, коли ти тільки-но з’явилася на світ – тоді життя для мене заграло новими фарбами. Я знаю, вірю і сподіваюся, що ти виростеш прекрасною, мудрою та обдарованою дівчиною, що в тебе вистачить бажання та сил відшукати свій власний шлях у цьому житті, знайти для себе цікаве та корисне заняття. Я люблю тебе!

Рідна донечко, красуне, ти рости щаслива,

Не лінива будь, слухняна, мудра і вродлива,

Хай тебе цінують люди, дуже поважають,

Найдобрішою у світі, щедрою вважають!

Будь мені неначе сонце — ясне і тепленьке,

Не сиди весь час на місці — будеш здоровенька,

Я люблю тебе, рідненька і поздоровляю,

Божого благословення на життя бажаю!

Відеопривітання з Днем доньки

Більше привітань із милим святом ви можете знайти у нашому попередньому матеріалі – гарні вірші, проза, листівки та картинки з Днем дочки.

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