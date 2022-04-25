Із днем дочки! Барвисті відеопривітання та яскраві листівки зі святом
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Свято офіційного статусу не має, але це не заважає його відзначати
Серед уже традиційних сімейних свят, окрім Дня матері чи Дня батька, є також досить мила урочистість, коли у сім’ях заведено вітати дочок – День доньки. Це чудове сімейне свято відзначається щорічно 25 квітня, і з кожним роком воно стає дедалі популярнішим.
День дочки — це міжнародна ініціатива, основне завдання якої привернути увагу суспільства до проблем дівчаток у сім’ї. А також це свято – це чудова можливість зайвий раз батькам нагадати своїй дочці про любов до неї.
Не забудьте привітати свою доньку з цим святом, а для цього "Телеграф" склав добірку яскравих та барвистих привітань на будь-який смак: картинки, листівки, вірші та відео.
Привітання з Днем доньки у картинках:
Привітання з Днем дочки у віршах та прозі:
Дорога наша дівчинка, щиро вітаємо тебе зі святом! Ти наша радість, гордість та щастя! Радуйся кожному новому дню, зустрічай людей з посмішкою, ніколи не здавайся! І обов’язково будь щасливою!
Донечка, ніжна моя і прекрасна,
Сонечко світле, скарбничка моя,
Щиро вітаю тебе моя ясна,
Завжди із щастя бажаю вбрання.
Море здоров’я, краси неземної,
Квітів, натхнення, тепла і добра,
Світ біля тебе, щоб був із любов’ю,
Щоб ти, красунечка, рада була!
Дорога наша! Ми з татом вітаємо тебе з Днем дочки! Після твоєї появи на світ наше життя наповнилося змістом і так триває досі. Будь щаслива, кохана та здорова!
Доню, мила, обіймаю.
Хай же мир з тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай твої здійсняться,
І у серці буде щастя!
Дорогоцінна моя дівчинка, вітаю тебе з Днем дочки! Я і зараз чудово пам’ятаю той день, коли ти тільки-но з’явилася на світ – тоді життя для мене заграло новими фарбами. Я знаю, вірю і сподіваюся, що ти виростеш прекрасною, мудрою та обдарованою дівчиною, що в тебе вистачить бажання та сил відшукати свій власний шлях у цьому житті, знайти для себе цікаве та корисне заняття. Я люблю тебе!
Рідна донечко, красуне, ти рости щаслива,
Не лінива будь, слухняна, мудра і вродлива,
Хай тебе цінують люди, дуже поважають,
Найдобрішою у світі, щедрою вважають!
Будь мені неначе сонце — ясне і тепленьке,
Не сиди весь час на місці — будеш здоровенька,
Я люблю тебе, рідненька і поздоровляю,
Божого благословення на життя бажаю!
Відеопривітання з Днем доньки
Більше привітань із милим святом ви можете знайти у нашому попередньому матеріалі – гарні вірші, проза, листівки та картинки з Днем дочки.
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