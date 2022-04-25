Із днем дочки! Барвисті відеопривітання та яскраві листівки зі святом

Свято офіційного статусу не має, але це не заважає його відзначати

Серед уже традиційних сімейних свят, окрім Дня матері чи Дня батька, є також досить мила урочистість, коли у сім’ях заведено вітати дочок – День доньки. Це чудове сімейне свято відзначається щорічно 25 квітня, і з кожним роком воно стає дедалі популярнішим.

День дочки — це міжнародна ініціатива, основне завдання якої привернути увагу суспільства до проблем дівчаток у сім’ї. А також це свято – це чудова можливість зайвий раз батькам нагадати своїй дочці про любов до неї.

Не забудьте привітати свою доньку з цим святом, а для цього "Телеграф" склав добірку яскравих та барвистих привітань на будь-який смак: картинки, листівки, вірші та відео.

Привітання з Днем доньки у картинках:

Привітання з Днем дочки у віршах та прозі:

Дорога наша дівчинка, щиро вітаємо тебе зі святом! Ти наша радість, гордість та щастя! Радуйся кожному новому дню, зустрічай людей з посмішкою, ніколи не здавайся! І обов’язково будь щасливою!

Донечка, ніжна моя і прекрасна, Сонечко світле, скарбничка моя, Щиро вітаю тебе моя ясна, Завжди із щастя бажаю вбрання. Море здоров’я, краси неземної, Квітів, натхнення, тепла і добра, Світ біля тебе, щоб був із любов’ю, Щоб ти, красунечка, рада була!

Дорога наша! Ми з татом вітаємо тебе з Днем дочки! Після твоєї появи на світ наше життя наповнилося змістом і так триває досі. Будь щаслива, кохана та здорова!

Доню, мила, обіймаю. Хай же мир з тобою буде, Поважають добрі люди. Мрії хай твої здійсняться, І у серці буде щастя!

Дорогоцінна моя дівчинка, вітаю тебе з Днем дочки! Я і зараз чудово пам’ятаю той день, коли ти тільки-но з’явилася на світ – тоді життя для мене заграло новими фарбами. Я знаю, вірю і сподіваюся, що ти виростеш прекрасною, мудрою та обдарованою дівчиною, що в тебе вистачить бажання та сил відшукати свій власний шлях у цьому житті, знайти для себе цікаве та корисне заняття. Я люблю тебе!

Рідна донечко, красуне, ти рости щаслива, Не лінива будь, слухняна, мудра і вродлива, Хай тебе цінують люди, дуже поважають, Найдобрішою у світі, щедрою вважають! Будь мені неначе сонце — ясне і тепленьке, Не сиди весь час на місці — будеш здоровенька, Я люблю тебе, рідненька і поздоровляю, Божого благословення на життя бажаю!

Відеопривітання з Днем доньки

Більше привітань із милим святом ви можете знайти у нашому попередньому матеріалі – гарні вірші, проза, листівки та картинки з Днем дочки.