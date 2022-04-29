Із днем ангела, Ірино! Барвисті привітання зі святом у картинках та листівках

Ірини незалежні та дуже цілеспрямовані жінки.

У п’ятницю, 29 квітня, православна церква шанує двох мучениць: Ірину Корінфську та Ірину Аквілейську, які свого часу прийняли мученицьку смерть за християнську віру. А це означає, що всі дівчата, названі на честь святих, відзначають свої іменини.

Ім’я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени і означає "спокій", "мир". Вважається, що ім’я має лексичні зв’язки з іменами Аріна, Ярина та Ірена. Інші форми імені Ірина: Іра, Ірен, Іріша, Ірочка, Іруся, Ірішка, Рена, Ріна.

Ірини владні, сильні, комунікабельні, рішучі та самостійні особистості, які чітко знають та розуміють свої можливості. Власниці цього імені дуже товариські, веселі та мають гарне почуття гумору. Уважні та чуйні мами, а також дбайливі дружини.

"Телеграф" вітає всіх Ірин з Днем ангела, і на честь свята ми зібрали гарні та яскраві привітання з іменинами, які можна відправити винуватці урочистостей, щоб підняти їй настрій.

Привітання з Днем ангела Ірини 2022: картинки та листівки

Привітання з Днем ангела Ірини 2022: вірші та проза

Бажаєм тільки радості в житті, Вітаємо тебе з Днем Ангела Ірини, Хай ангел береже тебе завжди, І йде з тобою по життю стежини!

Ірочко, я тебе вітаю і хочу побажати, щоб ти за будь-якої погоди і будь-якої ситуації життя була чудовою, милою, доброю, неповторною і чарівною. Нехай серце твоє наповнює світле кохання, а душа нехай ширяє в хмарах щастя та удачі!

Найкращі вітання з днем ангела Іри, Здоров'ячка, радості, щастя без міри, Хай доля завжди тобі усміхається, Усе, що задумала, завжди збувається!

Ірино, зі святом тебе! Бажаю тепла та світла, отримувати лише приємні емоції, любити себе та ні в чому собі не відмовляти. Радуйся кожному дню і живи ще довго — довго!

З Днем Ангела Ірину я вітаю, Всіх благ земних тобі я побажаю, За душу людяну і простоту, За добре серце й доброту, Хай ангел тобі подарує натхнення, А Бог – людське благословення!

Іринко, вітаю! Бажаю тобі відчувати себе бажаною та улюбленою, єдиною, унікальною та особливою! Веселого тобі та насиченого подіями життя, подорожей та зустрічей, любові та ніжності!

Хай Іру нашу, ангел вберігає, І в усьому, завжди, їй допомагає! Хай тобі Господь із неба, Додає усе що треба. Щоб добре серце мала, І усім допомагала, Розцвітала, багатіла, І з роками молоділа. Друзі щоб добра бажали, На роботі поважали, Щоби жити було мило, Щоб завжди була щаслива!

Раніше "Телеграф" розповідав, чи будуть у травні 2022-го додаткові вихідні на свята.