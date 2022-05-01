З Днем праці 1 травня! Найкращі листівки та картинки до свята

Міжнародний день праці відзначається вже 136 років

У неділю, 1 травня, у світі святкують Міжнародний день праці — свято, яке відзначається у 143 країнах, зокрема, в Україні. Як думають деякі люди, історія цього свята сягає корінням в Радянський Союз, проте це зовсім не так. Нагадаємо, що додаткові вихідні на травневі свята в Україні у 2022 році було скасовано у зв’язку з воєнним станом у країні.

"Телеграф" розповідає правдиву історію події та публікує гарні привітання з 1 травня у листівках та картинках.

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День праці 1 травня: історія свята

Заснування Дня праці пов’язане з подіями, що трапились у США у 1886 році. У Чикаго 1 травня відбувся страйк робітників, які вимагали скорочення робочого дня до 8 години. До цього моменту вони працювали по 15-20 годин на добу та отримували мізерну заробітну плату. Того дня страйк закінчився безліччю жертв. Подібні мітинги влаштовувалися в США ще не один раз, а в 1888 з’їзд Американської федерації праці в Сент-Луїсі оголосив 1 травня Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників.

День праці 1 травня в Україні

Першотравень в Україні вперше відзначили 1890 року у Львові. На схід від Збруча це вперше сталося 1900 року. День праці був державним святом УНР. У 2017 році ВРУ внесла зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, згідно з якими "День міжнародної солідарності трудящих" було перейменовано на "День праці".

День праці 1 травня: привітання

З Першотравнем 2022

З Першотравнем 2022

З Першотравнем 2022

З Першотравнем 2022

З Першотравнем 2022

З Першотравнем 2022

З Першотравнем 2022

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята та важливі дати українці відзначатимуть у травні 2022 року.