З Днем пожежників 4 травня! Душевні привітання, листівки до свята

Щороку 4 травня у всьому світі відзначається Міжнародний день пожежників

Цієї середи, 4 травня, у світі відзначають День пожежників. Цього дня ми дякуємо всім, хто, не шкодуючи себе, продовжує боротьбу з вогнем та шануємо пам’ять тих, хто віддав своє життя, рятуючи інших.

"Телеграф" розповідає про історію та значення свята, а також публікує добірку красивих привітальних віршів, листівок та картинок до Дня пожежників 4 травня.

Чому росії не виграти війну проти України?

Міжнародний день пожежників: історія та значення свята

Міжнародний день пожежників відзначається з 1998 року. Він був заснований на згадку про трагічні події, що трапилися в Австралії. Під час гасіння лісової пожежі, через зміну напрямку вітру, спалахнула пожежна машина, а п’ятеро пожежників, які перебували в ній, загинули від вогню. Додамо, що професійне свято у світі відзначається у день пам’яті святого Флоріана Лорхського, якого у католицькій церкві вважають покровителем пожежників.

Цього дня нагороджують героїв, які ризикують своїм життям у боротьбі з вогнем, згадують загиблих та постраждалих під час гасіння, покладають вінки біля пам’ятників, а також влаштовують роз’яснювальні роботи дорослим та дітям щодо запобігання загорянню та пожежам.

Варто зазначити, що попри військові дії українські рятувальники щодня захищають та рятують життя людей, тварин, майно, об’єкти екосистеми від вогню. 4 травня кожен може висловити нашу спільну подяку пожежникам. Нагадаємо, що професійне свято Дня працівників пожежної охорони України відзначається 17 квітня.

Міжнародний день пожежників: листівки

Кожен змалку знає, Що лихо чекає тих, Хто гратися з вогнем бажає І про себе зовсім не дбає. Та на щастя є у нас Служба порятунку. Мчить, щоб врятувати нас, До життя вернути. Щоб не трапилось біди Не берись за сірники, А займися краще ділом, Вогонь – це не для гри – Пам’ятай про це завжди!

Пожежна охорона! Ми поздоровляєм Вас! Від пожежі Ви надійно Захищаєте всіх нас! Люди сильні Ви і мужні, І завжди в біді Ви дружні. Знаєте Ви що робить, І у кого що горить. Шансів у вогню немає, Якщо пожежника хтось викликає. І що робили ми б без Вас, Робота Ваша – вищий клас.

Ви — пожежна охорона, І скажу вам без обману: Краще хлопців не знайдеш, Хоч всю землю обійдеш. Ви хоробрі і ви сильні, Своїй справі завжди вірні, Знаєм точно, що без вас, Все згоріло би за раз. Ми хочемо вам побажати, Щоб ви могли довше спати, Щоб рідше по тривозі Піднімалися на ноги.

Раніше повідомлялося, що 8 травня у всьому світі відзначається День матері.