З днем ангела Юрія! Яскраві привітання з іменинами у картинках та листівках

Святий Георгій/Юрій Побідоносець є покровителем України, зокрема Києва та області.

У п’ятницю, 6 травня, православна церква вшановує пам’ять великомученика Георгія Побідоносця. Логічніше припустити, що цього дня свої іменини відзначають Георгії, але оскільки лінгвісти вважають, що Юрій – це слов’янська форма імені Георгій, то разом із Жорами день ангела відзначають усі чоловіки, яких назвали Юрами.

Ім’я Юрій, як і Георгій, походить від давньогрецького імені Георгіос і означає "землероб", "вирощує землю". Також існує версія, що з латині ім’я може перекладатися як "вірність присязі".

Юрії — цілеспрямовані та наполегливі, завжди йдуть до наміченої мети, не повертаючи зі свого шляху. Вони темпераментні, але вміють керувати своїми емоціями. Носії цього імені знають собі ціну, проте не люблять привертати до себе увагу, однак уроджена харизма та чарівність притягують людей.

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"Телеграф" зібрав красиві вітальні листівки та картинки з іменинами Юрія, а також зворушливі вітання у віршах та прозі, щоб ви могли привітати всіх своїх знайомих Юріїв.

Привітання з днем ангела Юрія 2022: картинки та листівки

Привітання з днем ангела Юрія 2022: вірші та проза

В цей радісний для нас день саме ти є іменинником! Юрчик, щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися у своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди любити та бути коханим, сподіватися на краще та успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення та щиру радість.

Хай Ангел на іменини Здійснить всі бажання, Несе щастя щохвилини, Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає І додасть здоров'я, Мудрістю благословляє, Добром і любов'ю!

Дорогий Юрію, вітаю тебе від щирого серця. Бажаю тобі яскравого світла на життєвому шляху та підтримки рідних людей, доброго здоров’я та благополуччя, цілеспрямованості до своїх бажань та переможних підсумків великих справ та відмінного настрою.

Сильний, сміливий, незалежний, Ти, як Зевс, непереможний. Ми тобі бажаємо, Юрій, Жити як цар, як Алладін. Нехай не пропадає жага Вражень, життя, нехай Для тебе відкриті двері У сади радості й почуттів.

Юрій, прийми мої найщиріші вітання з днем ​​ангела! В твій святковий день хочу побажати найкращого, щоб в житті було якомога більше хороших емоцій, приємних моментів і постійного кругообігу позитивних подій. Щоб тебе оточували тільки любі, рідні, дорогі серцю люди. Щоб у всьому супроводжував успіх і везіння. І щоб тебе завжди охороняв від біди твій ангел!

Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі, Щоб збувалися найскладніші мрії, Надихайся та всепланово рости, Все, що шукаєш – легко знайти. І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку, В голові, в родині тотального порядку.

Юро, я тебе щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися у своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди кохати і бути коханим, сподіватися на краще та успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення та щиру радість.

Юрій, хай життя, як вишиванка Рясніє квітами добра й любові, У серці хай любов квітує п’янко, І Ангел вбереже від долі злої. Хай буде над тобою синє небо А поряд, завжди тільки гарні люди. Хай Ангел завжди молиться за тебе, І доленька твоя щаслива буде!

Юрчик, Твій ангел-охоронець оберігає тебе з висоти небес! Вітаю та бажаю удачі у всіх сферах життя. Нехай кожен твій друг, тільки почувши твоє ім’я, Юрію, пишається знайомством із тобою. Нехай поряд завжди будуть надійні люди, а в роботі та житті у тебе будуть лише успішні дні, тижні та місяці. Зі святом!

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