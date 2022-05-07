День матері в Україні 2022: душевні привітання у віршах, гарні листівки
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Щороку свято, присвячене всім українським матерям, відзначають у другу неділю травня
Цієї неділі в Україні святкують День матері. Це дуже значуща подія, адже роль матері та жінки в українському суспільстві є величезною. Цьогорічний день матері в Україні святкують 8 травня. Щороку ця дата змінюється, адже заведено відзначати це свято у другу неділю травня.
Ми поважаємо, любимо і цінуємо наших мам і бажаємо їм лише щастя та міцного здоров’я. А також мирного неба над головою, що особливо актуально зараз, коли в Україні триває війна із російським загарбником.
Чому росії не виграти війну проти України?
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі добірку душевних привітань у віршах, листівках та картинках.
З Днем матері 2022: вірші
В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров'я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
Любу мою матусю
З святом я вітаю,
Щоб усе в житті збулося
Щиро я бажаю!
Будь здорова та щаслива,
Смутку зовсім ти не знай,
Будь завжди така ж вродлива,
Наче квітка, розквітай!
Люба бабусю і матінко мила,
Велике спасибі, що Ви нас зростили.
Ми просимо з глибин сердець,
Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець
Вам щирого здоров'я дав
І щоб 100 літ він Вас оберігав!
Спасибі вам за руки робочі,
За довгі, нелегкі й недоспані ночі,
То ж зичимо Вам ще чимало прожити,
Щоб всіх на сторіччя змогли запросити!
Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку ти в житті прокладаєш.
Матусю, хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!
Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з'являються сльози,
Міцного здоров'я з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
З Днем матері 2022: листівки та картинки
Ще більше гарних листівок та картинок до Дня матері в Україні дивіться у нашому попередньому матеріалі.
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