День матері в Україні 2022: душевні привітання у віршах, гарні листівки

Щороку свято, присвячене всім українським матерям, відзначають у другу неділю травня

Цієї неділі в Україні святкують День матері. Це дуже значуща подія, адже роль матері та жінки в українському суспільстві є величезною. Цьогорічний день матері в Україні святкують 8 травня. Щороку ця дата змінюється, адже заведено відзначати це свято у другу неділю травня.

Ми поважаємо, любимо і цінуємо наших мам і бажаємо їм лише щастя та міцного здоров’я. А також мирного неба над головою, що особливо актуально зараз, коли в Україні триває війна із російським загарбником.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі добірку душевних привітань у віршах, листівках та картинках.

З Днем матері 2022: вірші

В День Матері бажаю, Краси, насолоди І вічної вроди! Від Бога – здоров'я, Сил – від природи! Тепла і натхнення, Любові і сміху, Від рідних і друзів – Безмежної втіхи!

Любу мою матусю З святом я вітаю, Щоб усе в житті збулося Щиро я бажаю! Будь здорова та щаслива, Смутку зовсім ти не знай, Будь завжди така ж вродлива, Наче квітка, розквітай!

Люба бабусю і матінко мила, Велике спасибі, що Ви нас зростили. Ми просимо з глибин сердець, Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець Вам щирого здоров'я дав І щоб 100 літ він Вас оберігав! Спасибі вам за руки робочі, За довгі, нелегкі й недоспані ночі, То ж зичимо Вам ще чимало прожити, Щоб всіх на сторіччя змогли запросити!

Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш, Хай збудеться все, що чекаєш, Хай стежка проляже в трояндах, Яку ти в житті прокладаєш. Матусю, хай буде удача у всьому, Добробут хай буде у домі, Багатство і радість, й наснага, І шана людська, і повага!

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Найдобріша, найкраща матусю рідненька! В цей день ми вклоняємось дуже низенько. За сонечко ясне, за серце прекрасне, За те, що добром зігріваєте нас, За те, що в щасливу і скрутну хвилину Ми можемо всі прихилитись до вас. Хай вас обминають невдачі та грози, Нехай лиш від сміху з'являються сльози, Міцного здоров'я з роси і води, Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

З Днем матері 2022: листівки та картинки

Листівки з Днем матері

Листівки з Днем матері

Листівки з Днем матері

Листівки з Днем матері

Листівки з Днем матері

Ще більше гарних листівок та картинок до Дня матері в Україні дивіться у нашому попередньому матеріалі.