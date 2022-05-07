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День матері в Україні 2022: душевні привітання у віршах, гарні листівки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День матері в Україні 2022
День матері в Україні 2022

Щороку свято, присвячене всім українським матерям, відзначають у другу неділю травня

Цієї неділі в Україні святкують День матері. Це дуже значуща подія, адже роль матері та жінки в українському суспільстві є величезною. Цьогорічний день матері в Україні святкують 8 травня. Щороку ця дата змінюється, адже заведено відзначати це свято у другу неділю травня.

Ми поважаємо, любимо і цінуємо наших мам і бажаємо їм лише щастя та міцного здоров’я. А також мирного неба над головою, що особливо актуально зараз, коли в Україні триває війна із російським загарбником.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі добірку душевних привітань у віршах, листівках та картинках.

З Днем матері 2022: вірші

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

Любу мою матусю

З святом я вітаю,

Щоб усе в житті збулося

Щиро я бажаю!

Будь здорова та щаслива,

Смутку зовсім ти не знай,

Будь завжди така ж вродлива,

Наче квітка, розквітай!

Люба бабусю і матінко мила,

Велике спасибі, що Ви нас зростили.

Ми просимо з глибин сердець,

Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець

Вам щирого здоров'я дав

І щоб 100 літ він Вас оберігав!

Спасибі вам за руки робочі,

За довгі, нелегкі й недоспані ночі,

То ж зичимо Вам ще чимало прожити,

Щоб всіх на сторіччя змогли запросити!

Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,

Хай збудеться все, що чекаєш,

Хай стежка проляже в трояндах,

Яку ти в житті прокладаєш.

Матусю, хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська, і повага!

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з'являються сльози,

Міцного здоров'я з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

З Днем матері 2022: листівки та картинки

Листівки з Днем матері
Листівки з Днем матері
Листівки з Днем матері
Листівки з Днем матері
Листівки з Днем матері
Листівки з Днем матері
Листівки з Днем матері
Листівки з Днем матері
Листівки з Днем матері
Листівки з Днем матері

Ще більше гарних листівок та картинок до Дня матері в Україні дивіться у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#День матері #Поздоровлення #Свята #Листівки #День матері в Україні
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