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День матері 2022: яскраві листівки, картинки та відеопривітання

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Анна Барабан Анна Барабан
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В Україні жінка споконвіку асоціювалася як берегиня сім’ї
В Україні жінка споконвіку асоціювалася як берегиня сім’ї

Варто зазначити, що у травні вшановують Пречисту Діву Марію, матір Ісуса Христа.

Щороку, починаючи з 2000-го року, другої неділі травня вся Україна відзначає одне з найтепліших сімейних свят в році — День матері. У 2022 році ця дата випадає на 8 травня. Цього дня заведено вітати найближчу та рідну людину в житті кожної дитини — маму.

Ініціативу проведення Дня матері в Україні проявив Союз українок Канади ще у 1928 році. Пропозиція організації такого свята була прийнята позитивно і вже через рік, у 1929 році, це свято відзначалося у Львові. Після цього День матері почали відзначати по всій Україні.

На честь свята Дня матері "Телеграф" підготував найкрасивіші та найяскравіші відеовітання, а також святкові картинки та листівки.

Привітання з Днем матері 2022: картинки та листівки

Відеопривітання з Днем матері

Ще більше барвистих вітальних картинок із Днем матері ви можете подивитися у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#День матері #Поздоровлення #Картинки #Листівки
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