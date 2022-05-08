День матері 2022: яскраві листівки, картинки та відеопривітання
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Варто зазначити, що у травні вшановують Пречисту Діву Марію, матір Ісуса Христа.
Щороку, починаючи з 2000-го року, другої неділі травня вся Україна відзначає одне з найтепліших сімейних свят в році — День матері. У 2022 році ця дата випадає на 8 травня. Цього дня заведено вітати найближчу та рідну людину в житті кожної дитини — маму.
Ініціативу проведення Дня матері в Україні проявив Союз українок Канади ще у 1928 році. Пропозиція організації такого свята була прийнята позитивно і вже через рік, у 1929 році, це свято відзначалося у Львові. Після цього День матері почали відзначати по всій Україні.
На честь свята Дня матері "Телеграф" підготував найкрасивіші та найяскравіші відеовітання, а також святкові картинки та листівки.
Привітання з Днем матері 2022: картинки та листівки
Відеопривітання з Днем матері
Ще більше барвистих вітальних картинок із Днем матері ви можете подивитися у нашому попередньому матеріалі.
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