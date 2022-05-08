З Днем Матері! Найкрасивіші привітання зі святом своїми словами, листівки та картинки
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2022 року День матері українці відзначають 8 травня
Мама — це найдорожча і близька людина в житті кожної дитини, і зовсім неважливо скільки їй років — пару місяців чи 40+. Мамина любов і турбота супроводжує кожну людину протягом усього життя. Щороку, другої неділі травня в Україні відзначається тепле сімейне свято, присвячене всім мамам — День матері.
Варто зазначити, що на відміну від свята 8 Березня, з Днем матері вітають не всіх жінок, а лише тих, які вже стали мамами, або скоро ними стануть.
"Телеграф" зібрав найдобріші, найяскравіші та найніжніші слова подяки у привітаннях з Днем матері за їхню щоденну працю, безсонні ночі та безмежне терпіння!
Привітання з Днем матері 2022: картинки та листівки
Привітання з Днем матері 2022: вірші та проза
Від щирого серця вітаю з Днем матері. Побажати хочу простого жіночого щастя, яке полягає у здорових та успішних дітях, люблячому та вірному чоловікові, веселому настрої та доброті душі. Бажаю залишатися прекрасною мамою, щирою та чудовою жінкою. Нехай у твій дім приходять лише удача, радість та благополуччя.
Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з'являються сльози,
Міцного здоров'я з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
Мамочка, добра, ніжна і промениста, вітаю тебе зі святом, днем матері! Нехай цей день ще раз нагадає тобі про моє кохання, подарує ніжні обійми та слова подяки. Я бажаю тобі лише здоров’я, довгих років життя. Нехай ніколи тебе не спіткає смуток, а очі не намокнуть від сліз. Залишайся завжди такою ж красивою, молодою, чуйною та дбайливою. Знай, ти в мене найкраща!
В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров'я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
Мамочко, дякую тобі за твою нескінченну любов, чарівну ласку і віддану турботу! Ти мій ідеал, мій ангел-охоронець і я хочу, щоб ти завжди пам’ятала, як сильно я тебе люблю! Залишайся такою ж квітучою та щасливою жінкою!
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрі слова,
Вам, мамо, ніколи спокою нема.
Тож дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи
І до 100 років Ви для нас жили!
Нехай у тебе, люба матусю, все в житті буде добре! Бажаю тобі всіляких благ, вічної краси та найголовніше — міцного здоров’я! Ти найдорожча людина на планеті, і я хочу, щоб ти знала, що я люблю тебе неймовірно сильно!
Ще більше барвистих вітальних картинок із Днем матері ви можете подивитися у нашому попередньому матеріалі.
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