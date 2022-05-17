Останній дзвінок в Україні 2022: дата, привітання з урочистістю у листівках

Цього року останній дзвінок пройде в умовах війни

Останній дзвінок очікують із нетерпінням і діти та батьки. Проте вперше в Україні закінчення навчального року пройде за умов війни.

"Телеграф" розповідає, коли в нашій країні закінчиться навчальний рік, а також ділиться добіркою вітальних листівок та картинок до свята.

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Коли останній дзвінок в Україні 2022

Останній дзвінок в українських школах має прозвучати у п’ятницю, 27 травня. Проте слід зазначити, що кожен навчальний заклад має право самостійно встановлювати дати закінчення навчального процесу. Школи закінчують семестр до 1 червня, але через війну в деяких освітніх закладах навчання може продовжитися влітку, щоб надолужити всю програму через перерву.

Останній дзвінок в Україні 2022: листівки та картинки

Листівки з Останнім дзвінком 2022

Листівки з Останнім дзвінком 2022

Листівки з Останнім дзвінком 2022

Листівки з Останнім дзвінком 2022

Листівки з Останнім дзвінком 2022

Листівки з Останнім дзвінком 2022

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні відзначається День вишиванки-2022.