З днем ангела Ірини! Красиві привітання своїми словами, картинки та листівки

Інші форми імені Ірина: Іра, Ірен, Іріша, Ірочка, Іруся, Ірішка, Рена, Ріна.

У середу, 18 травня, православна церква вшановує пам’ять великої мучениці Ірини Македонської, яку в народі прозвали Капусницею або Розсадницею, а це означає, що всі дівчата, названі на честь святої, сьогодні відзначають свої іменини.

Ім’я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени і означає "спокій", "мир". Зазначимо, що за часів Русі, це ім’я вважалося дворянським. Вважається, що ім’я Ірина має лексичний зв’язок з іменами Аріна, Яріна та Ірена.

Ірини сильні, комунікабельні та рішучі особи. Вони чітко знають, чого хочуть від життя і розуміють свої можливості. Власниці цього імені добре володіють даром слова та мають відмінне почуття гумору. Також Ірини мають прекрасні організаторські здібності і завжди мають власну та незалежну думку, яку готові відстоювати до останнього.

"Телеграф" вітає всіх Ірин з Днем ангела, і на честь свята ми зібрали гарні та яскраві вітання з іменинами, які можна надіслати іменинниці.

Привітання з днем Ірини 2022: картинки та листівки

Привітання з днем Ірини 2022 року своїми словами

Бажаю тобі всього найпрекраснішого, такого ж чистого та щирого, як ти сама! Бажаю, щоб мрії справдилися і всі сьогоднішні побажання перетворилися на реальність! Нехай доля тебе любить і балує, дарує добрих і відданих людей довкола! Дякую що ти є!!! З днем Ангела, Іро!

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Бажаємо Вам Ірина затишної атмосфери у домі, кохання та теплоти у стосунках, поваги та довіри у колективі, щасливих та радісних років життя!

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Із днем ангела, Ірино! Будь завжди коханою, вражаючи оточуючих не лише своєю красою, а й прекрасною душею та благородним серцем, чарівністю, чарівністю та магією. Залишайся такою ж зразковою жінкою, яка готова долати перешкоди і боротися за досягнення своїх цілей. Вітаємо!

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Вітаю із Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і в усьому допомагав, а ти своєю чергою не змушувала його за тебе червоніти!

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Ірочко! Хорошого настрою, пахощів улюблених квітів, життєрадісних усмішок та щастя бажаємо у твої іменини!

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Дорога Ірочко, вітаю тебе від щирого серця і побажати тобі хочу яскравих фарб у житті та чудових моментів, чарівного щастя та щирого кохання, доброї казки та світлої надії, безперечного щастя та везіння!

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Ірішка, сьогодні, твій день ангела хочу від душі побажати жити з яскравим світлом радості в душі і з доброю вірою в чудеса! Мила Ірочко, нехай кожен день твого життя буде наповнений чарами та магією добра!

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