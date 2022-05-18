З Днем вишиванки 2022: барвисті картинки та листівки українською

День вишиванки — це свято, яке популяризує етнічний український одяг та національні традиції.

Щороку, починаючи з 2006 року, третій четвер травня — це день національного українського одягу — День вишиванки. У 2022 році це свято випало на 19 травня.

Метою цього свята є популяризація серед населення українських народних традицій та національного одягу. У період війни в Україні це свято є особливо важливим, адже вишиванка несе в собі українську історію і є справжнім оберегом, який захищає від зла. А оберіг Україні зараз дуже необхідний.

Цього дня українці заміняють повсякденні сорочки/футболки/блузки на вишиванки, вишиті костюми чи сукні.

"Телеграф" зібрав добірку яскравих та барвистих картинок та листівок українською мовою з цим неймовірно гарним "вишитим" святом.

Також "Телеграф" пропонує подивитися, які світові знаменитості мають у своєму гардеробі українську вишиванку.