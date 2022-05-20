День банківського працівника України 2022! Найкращі листівки та картинки

В українських фахівців, які займаються фінансовими операціями, професійне свято 20 травня

Цієї п’ятниці співробітники українських банків відзначають День банківського працівника України. Професійне свято щорічно відзначається 20 травня.

У 2004 році тодішній президент України Леонід Кучма наголосив на величезному внеску, внесеному працівниками банківської сфери у становлення української економіки, підписавши указ від 6 березня 2004 року "Про День банківських працівників": "... з огляду на важливу роль банківської системи та значний внесок працівників цієї галузі у розвиток економіки держави та забезпечення фінансової стабільності".

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Цього дня банківські службовці приймають офіційні вітання від керівництва, клієнтів та колег.

"Телеграф" зробив добірку вітальних листівок та картинок до Дня банківського співробітника України, які ви можете надіслати своїм знайомим та близьким у соціальних мережах чи месенджерах.

Листівки з Днем банківського працівника України 2022

Листівки з Днем банківського працівника України 2022

Листівки з Днем банківського працівника України 2022

Листівки з Днем банківського працівника України 2022

Листівки з Днем банківського працівника України 2022

Листівки з Днем банківського працівника України 2022

Листівки з Днем банківського працівника України 2022

Листівки з Днем банківського працівника України 2022

Листівки з Днем банківського працівника України 2022

Нагадаємо, що 27 травня у більшості українських шкіл прозвучить останній дзвінок. Привітання із закінченням навчального року у 2022 році "Телеграф" публікував раніше.